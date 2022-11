Valicenti: Basilicata prima…ma per l’autenticità

Federico Valicenti è uno che non gira intorno alle parole e se deve dire qualcosa che non va o, come si usava un tempo per una minestra che è ‘’dolce di sale…’’ , lo dice e lo argomenta, come sa fare. Quando si parla di turismo (e, in più di una occasione, ha avuto sfoghi e provocazioni amari,)tira fuori tutto l’amore e la schiettezza che ha dentro. E’ il caso dele peculiarità, tipicità, meglio ‘’autenticità’’ della nostra Basilicata che ha una varietà di sapori, saperi, lingue, ambienti, risorse, davvero uniche e in abbondanza in un mondo globalizzato dove il marchio e l’offerta replicata come il ‘’franchising’’ si lega alla filiera degli incentivi e della scontistica per tutte le tasche e tendenze. Federico tira fuori padella e cucchiaio di legno, lo cosparge di olio extravergine di oliva e comincia a soffriggere l’aglio, inebriando la cucina di un crepitìo e di un odore che affondano nella buone pratiche della tradizioni. E così pur apprezzando le ottime intenzioni del turismo delle origini, legato all’anglicismo ‘’ Roots’’ ricorda il turismo delle autenticità, per le quali la Basilicata vanta un primato sul quale investire. Ecco cosa aggiungere in padella. Federico ci mette, quanto basta, i tanti ‘’ Se…’’ del passato partendo da Pitagora (gastronomo da tavola…pitagorica) e del presente che i visitatori possono trovare nei nostri centri, ma a patto che si investa anche nei servizi e nella valorizzazione dell’offerta. “Non ricadiamo nel gioco di sottovalutarci per avere un posto in prima fila! – scrive Federico dalla sua Terranova di Pollino.La guadagneremo solo se riusciamo a portare la nostra ricchezza territoriale senza sconti, ne convenzioni ne incentivi, ma facendoci pagare il giusto prezzo per la grande ricchezza ambientale, culturale, archeologica, antropologica e gastronomica che siamo riusciti a preservare. Venire in Basilicata-conclude- non perché si paga poco ma perché è diversa, è autentica’’. Più chiaro di così…



LA NOTA DI FEDERICO VALICENTI

Turismo di origini-Roots -in-……..bello, ma non cosi!

Ho seguito favorevolmente, e a dire il vero con enorme piacere, il forum di presentazione della manifestazione “Roots-in”, prima borsa internazionale del turismo delle origini, del 20 novembre trasmesso in diretta streaming a Matera, presso il centro congressi di Borgo Venusio.

Encomiabile il gran lavoro svolto dalla struttura dell’APT di Basilicata, davvero notevole portare in Basilicata quasi 200 seller provenienti da ogni parte d’Italia e rappresentanti istituzionali da 11 regioni italiane, la prima borsa internazionale dedicata al turismo di ritorno nella terra d’origine.

Applausi!

Di sicuro per gli italiani nel mondo la ricerca delle origini è un forte motivo di viaggio e attraverso queste manifestazioni come la Roots-in la Basilicata può offrire l’occasione a tanti discendenti di conoscere una Regione unica nel suo genere, che ha preservato un enorme ricchezza delle origini, quelle vere, quelle autentiche.

Quindi si potrebbe iniziare a pensare di poter offrire una Basilicata che esca fuori dalla subalterna cultura di una Regione a traino di altre più consolidate, riempitiva così come finora è stato fatto.

La Basilicata ha un solo turismo da offrire ed è quello dell’autenticità.

Oggi in un epoca di globalizzazione e di omogeneizzazione anche di stili di vita, oltre che di cibo, la nostra Basilicata, la nostra Lucania che può vantare due nomi come se fosse aristocratica, ha un ruolo enorme nella conservazione dei riti e miti della cultura del Sud Italia.

Se solo provassimo a chiamare come testimonial del nostro passato personaggi come Pitagora (Samo, 570/580 a.C. – Metaponto, 495 a.C. circa) Orazio Flacco (Venosa, 8 dicembre 65 a.C. – Roma, 27 novembre 8 a.C.), Federico II (Jesi-26 dicembre 1194- 13 dicembre 1250 Torremaggiore), oppure ribadire l’enorme ricchezza di lingue parlate, 150 su 131 comuni che fa della Basilicata l’area più ricca d’Italia per quanto concerne i dialetti con l’uso di tutti e quattro i sistemi vocalici tonici sviluppati.



Se solo provassimo a ricordare che la Basilicata è la Regione che accoglie e conserva la più grande area della biodiversità ambientale, bagnata da due Mari e con all’interno due parchi nazionali dove il Pollino è addirittura l’unica montagna mai reimpiantata in Europa.

Se solo provassimo a far parlare di se stesse con una unica e grande voce della storia e della cultura paesi come Acerenza, Miglionico, Montescaglioso, Melfi, Venosa, Tursi, Grumento, Tricarico, Bernalda, Heraclea/Policoro solo per citarne alcune con un grande passato di storia arte e costume, tralasciando i due capoluoghi.

Se solo provassimo a raccontare il cibo legato agli eventi religiosi, agli eventi cosmici, alle persone, con le sue tradizioni e la sua ricchezza demoetnoantropoligica che designa tutte le discipline storiche dal punto di vista sociale e culturale.



Se solo riuscissimo a riprenderci il ruolo che il Mediterraneo ha affidato nei secoli alla nostra terra, la Lucania punto di incontro, e di coniugazione di culture, tra tanti popoli che l’hanno attraversato, diventando essa stessa presidio culturale di tutta la sua area attraverso i 131 comuni sparsi sul territorio.

Se solo riuscissimo riprenderci la dignità di portare sul mercato internazionale la nostra storia vera, autentica non dovremmo più ascoltare interventi autorevoli come quello che hanno sminuito, a parer mio, la grande ricchezza del patrimonio turistico che la Basilicata offre.

Sentir parlare il rappresentante del ministero degli esteri e altri stakeholder di sconti sui pacchetti per i prossimi turisti di ritorno, oppure forme di residenzialità defiscalizzata per avere nuovi cittadini, o addirittura sconti o incentivi economici da parte delle istituzioni a chi pernotta, scusatemi, mi viene la pelle d’oca.

Invece di valorizzare la nostra Regione come modello culturale autentico, come modello di vita del benessere, dove abbiamo tempo da perdere non come eccezione negativa ma come valore di riscoprire la dimensione stessa dell’uomo in una forma di umanesimo conservato nelle aree interne, dove l’ambiente ancora è sano e salutistico, dove lo Slow Life è un modello di vita, si racconta di una Regione che è disposta a svendersi pur di entrare nel gotha delle agenzie di viaggio e del turismo a questo punto per nulla esperienziale, per nulla emozionale.

Dovremmo invitare chi viene in Basilicata non per risparmiare ma per vivere davvero l’esperienza di una vita che si rifà ai dettami del Laudato si di Papa Francesco e di Carlo Petrini.

Mettere da parte la Basilicata vetusta come era quella dell’asino con le fascine, della vecchietta vestita di nero all’angolo di una casetta, che il vino Aglianico era il Barolo del sud, che il rafano era il tartufo dei poveri o che la mollica di pane era il sostituto del formaggio per i meno abbienti, è giusto perchè oggi siamo altro, siamo il futuro che salvaguarda l’esistente attraverso l’antico. Oggi le nostre montagne offrono trekking, ciaspolate, sci da fondo e da discesa, mountain bike, skyrool, nei nostri mari si fa nautica, e altre attività a contatto con un ambiente sano e pulito.

Ricchi di siti archeologici e di monumenti, laghi e pianure, castelli e abbazie, monasteri e cattedrali.



Qui tutti hanno lasciato il segno, una testimonianza, dai Greci ai Romani, dai Longobardi ai Bizantini, dagli Ebrei agli Arabi, dai Normanni dagli Albanesi.

Non ricadiamo nel gioco di sottovalutarci per avere un posto in prima fila!

La guadagneremo solo se riusciamo a portare la nostra ricchezza territoriale senza sconti, ne convenzioni ne incentivi, ma facendoci pagare il giusto prezzo per la grande ricchezza ambientale, culturale, archeologica, antropologica e gastronomica che siamo riusciti a preservare

Venire in Basilicata non perché si paga poco ma perché è diversa, è autentica.

Federico Valicenti