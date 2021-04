A voce alta Cgil, Cisl e Uil, davanti a una cancellata, insieme ai sindaci del comprensorio della Valbasento, per chiedere alla giunta regionale di Basilicata di darsi una mossa. Senza intesi, volontà – e sottolineamo questo aspetto- di mettere mano con buon senso, senza curare orti e orticelli sempre più inariditi, la Basilicata aggraverà le condizioni di marginalità e di arretratezza . Basta con le lacrime di coccodrillo e con i tanti ” faremo e diremo”. Servono fatti mettendo in campo energie e progettualità. Occorre rilanciare l’area produttiva della Valbasento per frenare l’emigrazione e creare sviluppo e lavoro. E’ quanto hanno chiesto oggi a Ferrandina ( Matera) i segretari regionali di Cgil, Cisl e Ui, Angelo Summa (Cgil), Enrico Gambardella (Cisl) e della Uil Vincenzo Tortorelli, insieme ai territoriali Eustachio Nicoletti(Cgil), Giuseppe Amatulli (Cisl) , Bruno Di Cuia (Uil) nel corso di una manfestazione sul tema ” lavoro e sviluppo per la Basilicata”, la seconda dopo quella della Val d’Agri, alla quale hanno partecipato anche sindaci della zona, per sollecitare la Regione Basilicata alla ripresa di un confronto sul lavoro. Tra le priorità elencate per il rilancio dell’area sono la realizzazione della Zona economica speciale e della Zona Franca Doganale, il potenziamento delle infrastrutture per ridurre i costi del trasporto delle merci, la bonifica del siti di interesse nazionale (nel quale è compreso anche l’area di Tito) nel rispetto dell’accordo quadro sottoscritto nel 2013 e la costruzione di un accordo tra istituzioni, parti sindacali e datoriali per attrarre investimenti. Allo scopo i sindacati hanno ricordato l’opportunità legata alle risorse europei, legate al superamento della crisi da epidemia da covid 19, come il Next Generation EU e la programmazione dei fondi strutturali 2021-2027″.



Sindacalisti e sindaci, che vivono nei loro centri il dramma dell’emigrazione aggravato dall’epidemia e dalla crisi da covid 19, non hanno fatto sconti per nessuno, stanchi di leggere e sentire che si sta facendo, ma non si sa quando e con quali risultati. Serve concretezza, progettualità, confronto e, sopratutto credibilità, senza le quali non si sarà in grado di fare e attrarre investimenti. Eppure ci sono le condizioni ideali per farlo: energie, acqua, formazione, tasso di criminalità contenuto e capannoni vuoti da riempire… Il nodo è qui. Nella valle , dove opera il Consorzio per lo sviluppo industriale finchè non sarà consumato il disegno di fusione per incorporazione nelle nuova società regionale Api Bas, sono attive 33 imprese con 1172 addetti. Un numero lontano dai tempi d’oro della chimica e, purtroppo, dei nodi, lodi, bandi e della platea degli esuberi con il disimpegno di enti di Stato e privati. Una sconfitta per il territorio, i governi locali, il sindacato, le associazioni imprenditoriali che per vari motivi non sono riusciti, o non hanno potuto, invertire la tendenza con nuovi investimenti. Un’area industriale rimasta a terra come la bonifica ambientale, l’aeroporto, la piattaforma logistica, il cento intermodale e la Zes dalle maglie larghe, retroporto di Taranto fino a Galdo di Lauria. Un monumento alla demagogia e all’inconcludenza.



LE IMPRESE CHE OPERANO IN VALBASENTO

settore addetti

Eni Pozzitelli estrazioni petrolifere 15

Indotto food ristorazione 12

Coopbox gomma plastica 40

Novatex tessile 40

Greenswitch chimico 15

COparm metalmeccanico 40

Drop 3 tessile 7

Brianza plastica gomma plastica 40

Impes Metalmeccanico 50

Consaba Trasporti 15

Quimann Metalmeccanico 15

Facchin Pulizie giardinaggio 30

Morano Manutenzione 10

RG Impianti Metalmeccanico 14

Sapio Chimico 2

Hydrolab chimico 18

Pipeline Metalmeccanico 20

Sudelettra Metalmeccanico 15

Gnosis Farmaceutico 110

Olin Blue cube Chimico 38

Politex Chimico 100

Indotto Politex Metalmeccanico 15

Orma Gomma Plastica 90

Main Cartiere 70

BBC Metalmeccanico 100

Alex Metalmeccanico 100

Ecowash Lavanderia industriale 10

Sogemont RIciclo materiali 20

Ricciarelli Prod Bioenergia 5

Minardi 2000 Tessile 2

Termisol Manutenzione 2

Lucana Spurghi Manutenzione 2

Tecnoparco Chimico 110

