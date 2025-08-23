Vaglio Basilicata si oppone al ripristino del permesso di ricerca di idrocarburi «SERRA S. BERNARDO»

Le illusorie promesse d’Arabia che hanno aperto tanto tempo fa la Basilicata alle estrazioni petrolifere, non attecchiscono più, visti i guasti ambientali e sociali che ne sono derivati senza nemmeno ottenere uno stop allo spopolamento che è sempre più crescente. E c’è ora anche chi dice NO! Dice NO a nuove trivellazioni per nuovi pozzi. E’ il caso dell’Amministrazione comunale di Vaglio Basilicata, guidata dal Sindaco Francesco Santopietro, che con una nota informa di aver “inviato una nota ufficiale al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per esprimere il proprio fermo dissenso e l’opposizione al ripristino del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nell’area denominata «SERRA S. BERNARDO». La decisione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (BUIG) n. 6 del 30 giugno 2025, è considerata inaccettabile per la comunità locale e in netto contrasto con la volontà del territorio. Nella nota inviata al Ministero, il Comune sottolinea come la riapertura di tali attività vada contro le politiche locali e il sentimento della popolazione, che ha sempre manifestato la propria contrarietà a progetti di questo tipo.”

​”La nostra posizione è chiara e coerente nel tempo,” dichiara il Sindaco Francesco Santopietro. “Nel 2018, in qualità di promotore, ho sostenuto una deliberazione del Consiglio Comunale con la quale il Comune di Vaglio Basilicata ha preso una netta posizione contro le esplorazioni petrolifere sul nostro territorio. Oggi, a distanza di anni, la nostra opposizione rimane altrettanto forte. Le attività di ricerca di idrocarburi rappresentano un rischio concreto per l’ambiente, la stabilità geologica e le risorse idriche della nostra area. La transizione ecologica è la via da percorrere, e non possiamo permettere passi indietro che compromettano il futuro dei nostri cittadini e del nostro territorio. Chiediamo al Governo di riconsiderare questa decisione e di aprire un dialogo costruttivo con le amministrazioni locali. È fondamentale che le scelte sul nostro territorio non vengano prese a scapito della salute pubblica e della salvaguardia ambientale. Continueremo a monitorare la situazione e a opporci con ogni mezzo democratico e legale per proteggere la nostra terra,” ha concluso il Sindaco che con l’intera Amministrazione comunale “invita la cittadinanza a rimanere vigili e a supportare la battaglia per la tutela del territorio.“