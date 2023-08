Vade retro Circe…Occhi e ombrello aperti, anche a Matera

Se la maga Circe deciderà di rivolgere i suoi strali anche al Sud, in Basilicata e su Matera e allora è bene stare con occhi, orecchie e ombrelli aperti. Potrebbero verificarsi precipitazioni piovose, con vento …e basta, dalle nostre parti che fa notizia, clamore, e puntuali richieste di indennizzi quando le piazze del centro fin nei rioni Sassi si trasformano in fiumi in pieda, con tavolini e sprovveduti trascinati dalla corrente. Ma mettiamo le mani avanti. La tropicalizzazione del clima sta facendo saltare previsioni e, alla lunga, i periodi dove andare in vacanza. Se ne era parlato nel luglio scorso a Matera nel corso di un incontro tematico promosso da Turismore e dalla Lums. Naturalmente se ne riparlerà. Nel frattempo Antonio Serravezza dagli osservatori meteo di Udine e Cesenatico annusa venti e umidità, toccando i Sassi. E tira fuori le raccomandazioni di rito quanto a manutenzione di briglie e caditoie.Vade retro Circe.



IL METEREOLOGO SERRAVEZZA

È tornata una nuova ondata nord Atlantica fredda e veloce che attraverserà tutta la nostra penisola da nord a sud. Sono eventi fuori dalla norma per le estati italiane che creano paura e danni anche gravi localmente. Domani, dal pomeriggio, sarà interessata anche la nostra regione e i meteorologi invitano alla prudenza e a rimandare eventuali eventi organizzati all’esterno ad altra data. Queste incursioni meteorologiche estreme ci devono far riflettere circa la fragilità del nostro territorio e patrimonio culturale. La preoccupazione l’attenzione deve essere indirizzata maggiormente sui nostri Sassi, specialmente per le zone maggiormente abbandonate, per le maggiori arterie in discesa con mancanza di paratie di scolo delle acque. Via Bruno Buozzi è una delle strade più a rischio in caso di pioggia intensa dovrebbe essere messa in sicurezza allertando tutte le attività commerciali e vietare momentaneamente il transito. Comunque il ‘tempo di ritorno’ è pericoloso in ogni periodo dell’anno. Abbiamo ancora il ricordo del nubifragio che trasformò i rioni Sassi in un fiume in piena. È un esempio concreto e drammatico di quello che può fare il clima impazzito sul nostro paesaggio urbano. Non si tratta di casi isolati ed eccezionali, ma di fenomeni ormai ricorrenti.