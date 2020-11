I vaccini antinfluenzali in Basilicata? E’ tutt’apposto! Certo, una buona parte sarà last minute, ma arriverà…e persino in misura doppia degli anni scorsi!

Almeno così dice l’assessore Leone a chi (come il segretario della Società italiana di medicina generale di Matera, Ernesto Bitetti) lamenta ritardi che sono sotto gli occhi di tutti (https://giornalemio.it/cronaca/vaccini-per-meno-del-30-degli-aventi-diritto-ii-conti-sbagliati-della-regione-basilicata/) anche in questo approvvigionamento che dovrebbe avvenire “ordinariamente” nei tempi giusti. Vedremo come andrà.

Ma ecco la nota dell’assessore regionale:

“Quest’anno abbiamo ordinato 145 mila dosi di vaccino antinfluenzale, mentre l’anno scorso ne avevamo ordinate 71 mila e a effettuare il vaccino era stato il 17,6 per cento della popolazione, contro una media nazionale del 16 per cento.

Ad oggi abbiamo ricevuto e distribuito 74 mila dosi di vaccino e presto ne arriveranno altre 71 mila di cui una parte già nei prossimi giorni, quelli recuperati attraverso la Regione Puglia, e un’altra parte nelle prossime settimane.

Pur comprendendo l’ansia dei cittadini, desiderosi di effettuare il vaccino il prima possibile in questa stagione emergenziale, vorrei ricordare al segretario della Società italiana di medicina generale di Matera, Ernesto Bitetti, che fino al 10 dicembre rientriamo tranquillamente nei tempi utili per poter vaccinare, dal momento che il periodo influenzale si concentra generalmente tra la metà di gennaio e l’inizio di febbraio.

Certo, quello dell’approvvigionamento dei vaccini, a fronte di una maggiore richiesta da parte degli italiani, è un tema caldo in tutto il Paese, ma la Basilicata ha recuperato il doppio delle dosi rispetto allo scorso anno”.