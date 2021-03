Percorsi dedicati, magari con un tabellone elettronico e spazi dove accomodarsi, al coperto naturalmente, trattandosi di persone anziane che a Matera non hanno potuto trovare spazio all’interno del capannone -dono del Qatar- attrezzato a sito vaccinale e sono rimasti fuori ad aspettare il turno. La prima giornata con il ‘calendario’ in ordine alfabetico predisposto il 3 marzo dalla Asm https://giornalemio.it/salute-e-benessere/vaccini-over-80-seguite-il-calendario-dalla-a-alla-z/ ha portato anche di questi disagi.



E a complicare le cose quel biglietto elimina code, come al banco salumeria del supermercato, che ha alimentato confusione e stress. Calma e buon senso sono alla lunga prevalsi, ma con un rischio di assembramento palese come dalle foto di Gaetano Plasmati, che ha accompagnato i genitori all’Ospedale Madonna delle Grazie. Ma alla fine, stress a parte, vaccino effettuato con l’auspicio che anche il traffico e la sosta dei veicoli non finiscano con il pesare sulla prima dose…