La denuncia della Fimmg sul mancato arrivo delle dosi di vaccino antinfluenzale a Matera, che invece sono giunte a Policoro, e la denuncia sulle ”mezze verità” dell’assessore alla Sanità Rocco Leone, hanno lasciato il segno. L’assessore, intervistato dal Tg3 Basilicata, ha dato la sua versione assicurando che Matera sarà presto rifornita…e altrettanto ha fatto la Asm ammettendo che la Casa farmaceutica ha consegnato solo a Policoro. Il perchè non lo spiega nessuno. Un disguido? Forse, chissà. Fatto sta che proprio su quell’aspetto restano tutte le perplessità su quanto accaduto, visto il clima di campanile che, comunque resta, sulla gestione della Sanità a Matera e verso il nostro ospedale (nonostante la revoca fino al 2022 della delibera taglia reparti). E perplesso resta il parlamentare Michele Casino (Forza Italia) di Matera, che intende andare a fondo alla questione. Se si fossero espletati per tempo le gare per i vaccini non saremmo arrivati a tanto. Se ci sono responsabilità e allora che vengano accertate…senza nascondere la cenere sotto al tappeto.



L’intervento di Michele Casino

“Sto mettendo in campo ogni strumento in mio possesso per risalire immediatamente alla verità sulle notizie di stampa diffuse nelle ultime ore circa la distribuzione delle dosi di vaccino.

Se dovessero essere confermate le indiscrezioni che vedrebbero una difformità di scelta sui criteri di distribuzione dei vaccini sul territorio, chiederò formalmente all’assessore alla Sanità di chiarire personalmente la vicenda, riservandomi di assumere, in qualità di coordinatore Provinciale di Forza Italia Matera, le determinazione che riterrò necessarie”.

E la nota della Asm

COMUNICATO STAMPA

OGGETTO: Situazione vaccini antinfluenzali

Il cospicuo numero di richieste di vaccini antinfluenzali, quest’anno, ha portato in affanno la produzione delle aziende farmaceutiche presenti a livello nazionale e mondiale, causando un notevole ritardo nella distribuzione delle dosi.

Lo conferma il fatto che l’A.I.F.A., Agenzia Italiana per il Farmaco, nella lista dei farmaci mancanti, ha inserito tutti i vaccini antinfluenzali.

Tutte le ASL presenti sul territorio, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i centri vaccinali e le farmacie, sono in attesa di ricevere le dosi per poter continuare la campagna vaccinale prevista per l’anno 2020/2021.

L’Azienda Sanitaria di Matera, il giorno 29 ottobre 2020 ha effettuato un ordine per le strutture di Matera e di Policoro. L’Azienda farmaceutica ha consegnato solo le dosi destinate a Policoro, quindi, l’ASM è in attesa di un nuovo lotto d’importazione per le restanti dosi di Matera.

L’U.O.C. della Farmacia Ospedaliera dell’Ospedale Madonna delle Grazie, su espressa richiesta del Direttore Generale Gaetano Annese, ha ulteriormente sollecitato l’Azienda farmaceutica “Seqirus” a fornire, in tempi rapidi e veloci, le dosi di vaccino ordinate. La suddetta azienda, auspica di poter provvedere alla fornitura del lotto mancante entro la settimana prossima.

Va sottolineato, inoltre, che molte gare per l’acquisizione della fornitura dei vaccini antinfluenzali sono risultate deserte.