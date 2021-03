Due pesi e due misure anche per gli over 80 chiamati in questi giorni per la campagna vaccinale contro il Covid 19. I numeri parlano chiaro e tra Matera e Potenza emerge spudoratamente la netta superiorità dei vaccini tra gli anziani di Potenza su quelli della città dei Sassi.

A denunciarlo con una nota Anna Selvaggi Presidente Regionale ANLA. Di seguito il comunicato stampa

Ancora una volta, in barba alla equità territoriale Potenza batte Matera in numero di vaccini. Ogni commento sarebbe inutile, ma quando leggiamo e sentiamo mass media e trasmissioni televisive che non si risparmiano nell’evidenziare la necessità di proteggere le fasce più deboli da questa pandemia la rabbia cresce. E ANLA sezione provinciale di Matera riceve continuamente proteste per un esiguo numero di vaccinazioni agli over 80 . Non capiamo le ragioni di questo squilibrio ma certo è che ci sono gli autori di questo squilibrio che lo hanno determinato. Non a caso, e gli autori sono Il Presidente della Giunta regionale, l’Assessore alla Sanità’, il Direttore Generale ASM che non hanno saputo o forse voluto spalmare sul territorio in maniera equa il beneficio provvidenziale della campagna vaccinale. Noi ANLA del materano con forte disappunto e rammarico non possiamo non pensare a coloro che avrebbero dovuto, ma sembra non abbiano fatto, tutelare gli anziani, senza nessun privilegio . A questo noi chiediamo conto di quanto fin qui accaduto ai signori Leone Assessore regionale alla sanità, ai signori consiglieri Acito, Braia, Cifarelli, Cariello, Quarto, Vizziello, tutti consiglieri della nostra provincia, a questi chiediamo conto e ragione di quanto accaduto dal momento che non esiteremo a segnalarlo ai competenti organi della magistratura e al Prefetto , al fine di verificare se ciò che sta succedendo da parte di chicchesia ci siano gli estremi di un reato, dal momento che le responsabilità sono proporzionali agli incarichi ricoperti e che quindi l’Assessore Leone più di altri ( comunque responsabili) ci sembra non abbia esplicato le sue azioni di Istituto al fine di un equo e corretto svolgimento della campagna vaccinale , e chiediamo che lo stesso chieda scusa agli anziani over 80 e loro congiunti compresi. E tanto per usare un linguaggio più consono ad una piece teatrale, chieda scusa e vada via per la comune. Questo è quello chi chiedono a gran voce, inascoltati, gli aderenti ad ANLA Associazione Nazionale Lavoratori Anziani Sede Regionale e Provinciale.