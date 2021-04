Parte dalla tensostruttura donata dal Qatar, e annessa all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, la verifica sul campo del generale Francesco Figliuolo della campagna vaccinale attivata in Basilicata. Una breve visita, quella del responsabile della task force vaccinale, che si concluderà a Potenza con visita alla analoga struttura realizzata al San Carlo. Poi il confronto con i rappresentanti regionali per fare il punto sulla situazione in Basilicata e su eventuali correttivi da effettuare, in attesa di una adeguata dotazione di vaccini, sul piano organizzativo. Il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, ha comunicato che da oggi -21 aprile- sarà possibile prenotare il vaccino inviando un sms con il codice fiscale al numero 339.9903947″. Il presidente ha specificato che “entro 48-72 ore i cittadini verranno ricontattati dal servizio clienti di Poste Italiane per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento”.

LA NOTA DELLA REGIONE

Domani 22 aprile 2021 il generale Francesco Figliuolo visiterà in Basilicata gli hub vaccinali di Matera e Potenza.

La visita comincerà da Matera, nel primo pomeriggio. Saranno presenti il generale Francesco Figliuolo, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, l’Assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, il Commissario dell’Azienda Sanitaria di Matera, Sabrina Pulvirenti, il direttore Sanitario dell’ASM, Giuseppe Magno, il Comandante del Comando Militare Esercito Basilicata, Colonnello Augusto Gravante, il Colonnello Paolo Grosso (URC Basilicata).

L’arrivo a Potenza è previsto al termine della visita a Matera. In questo caso saranno inoltre presenti il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, il Direttore Generale del Dipartimento Salute della Regione Ernesto Esposito, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera, il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria di Potenza Lorenzo Bochicchio, il Direttore Sanitario dell’Asp Luigi D’Angola, il Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, Generale Raffaele Covetti.

Si comunica che entreranno nei centri vaccinali solo i sanitari preposti e il ristretto gruppo che li accompagna.

Le foto e le immagini delle visite agli hub di Matera e Potenza saranno rese disponibili sulla pagina web http://www.governo.it/it/cscovid19