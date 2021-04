Siamo ai vaccini per le categorie a rischio, fragili, più volte sollecitati nei mesi scorsi dopo aver presso che furbi, furbacchioni, e altri privilegiati hanno ricevuto le dosi dell’anticovid rispetto a quanti, in condizioni di estrema necessità, hanno atteso invano attenzione e sicurezza. L’annuncio del presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, e della Asm che alla vigilia di Pasqua si parte con i vaccini delle persone down, è un passo avanti.

L’ANNUNCIO DELLA ASM

L’ASM di Matera comunica che domani 2 aprile alle ore 15.00 presso la tendostruttura del Qatar, adiacente l’Ospedale Madonna delle Grazie, verranno effettuate le vaccinazioni alle persone affette dalla sindrome di Down e ai loro accompagnatori (caregiver).

Gli accompagnatori dovranno autocertificare di essere i caregiver della persona da vaccinare (di seguito il modello da scaricare).

Sarà pres ente anche l’Assessore alla Sanità, Rocco Leone.

L’ANNUNCIO DEL PRESIDENTE BARDI

Vaccinazioni, partite le somministrazioni alle persone con sindrome di down

“Siamo partiti con le vaccinazioni delle persone con sindrome di down e i loro caregiver (previa compilazione di un’autocertificazione): oggi a Venosa, domani mattina a Potenza (dalle 9 presso la tenda Qatar) e nel pomeriggio a Matera (dalle 15 presso la tenda Qatar). Il nostro impegno per i più fragili continua: dopo aver raggiunto tutti i 131 Comuni della Basilicata per la prima dose in favore degli Over 80, da martedì 6 Aprile alle ore 14:00 partirà la piattaforma Poste per la prenotazione per le categorie più fragili: sono oltre 50.000 lucani che devono avere la priorità.

Successivamente sarà il turno degli Over 70. La prenotazione sarà possibile inserendo esclusivamente codice fiscale e numero di tessera sanitaria al seguente link -> https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ e al numero verde 800.00.99.66.

Da domani riceverete tutte le informazioni dettagliate, con video, grafiche e informazioni per prenotare, sulle categorie cosiddette più fragili, inserite nella piattaforma osservando scrupolosamente le indicazioni date dal Ministero della Salute.

La Basilicata si prende cura delle donne e degli uomini più a rischio. I numeri delle terapie intensive COVID, le più basse d’Italia, ci dicono che questa è la direzione giusta.

Grazie a tutti gli operatori sanitari, ai sindaci, alle associazioni e tutti i lucani che stanno partecipando a questo enorme sforzo collettivo. Vogliamo uscire dall’incubo della pandemia il più presto possibile”.

Lo afferma il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi