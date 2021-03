Le nozze con i fichi secchi si possono anche fare ma quando scarseggiano le portate, ci riferiamo ai vaccini anticonvid, è normale che si fa quel che si può in corso d’opera in attesa di tempi migliori. E per Matera la campagna vaccinale, che da gennaio a oggi ha interessato 14.000 persone all’incirca, deve affidarsi alla buona volontà del personale della Asm sul piano organizzativo e sanitario e alla benedizione- che non guasta mai- della ‘Madonna delle Grazie” che protegge l’ospedale di contrada Chiancalata su via Montescaglioso e da un po’ anche l’area vaccinale, ospitata nelle tensostrutture donate lo scorso anno dallo Stato del Qatar.



Preambolo necessario per riportare come molte cose sono cambiate dal 4 marzo scorso, giorno dell’avvio delle vaccinazioni per gli over 80 anni, nel quale si verificarono per vari motivi problematiche di vario tipo. Con i commenti, le accuse e le prese di posizioni con toni di vario tipo che sappiamo, legate alla situazioni di precaria organizzazione e di ”stress” createsi. E’ stata migliorata la logistica con i posti a sedere nella seconda tensostruttura, quella non allestita a polo vaccinale, attivazione di un display con il numero di prenotazione per la fascia oraria e alfabetica designata (aspetto da rispettare), collocazione di transenne all’esterno per l’accesso alla reception e agli ambulatori.





Niente resse ma tanta pazienza. Si poteva fare di più come hanno fatto a Potenza, che ha potuto contare sin dal primo momento di un adeguato numero di vaccini, e di una organizzazione meno precaria, consolidata da alcune settimane e senza dover cambiare in corso d’opera ? Certamente e con tutte le responsabilità del caso. Ma le nozze con i fichi secchi non si possono fare. Nulla vieta che il banchetto si possa organizzare, ma i commensali dovranno accontentarsi o resteranno delusi all’insegna del ” Questo è…”. E lo diciamo a quanti a livello locale e regionale si occupano dell’Ospedale Madonna delle Grazie e della campagna vaccinale.



I numeri dei vaccini sono risicati a poche centinaia di dosi giornaliere, in media 400, tra completamento della platea degli ultraottantenni alle prese con la prima dose di richiamo e via via con la seconda. Senza dimenticare le forze dell’ordine e il personale della scuola che sta riguardando nell’ordine materne, elementari e, secondo calendari che saranno resi noti nelle prossime settimane,in seguito medie inferiori e superiori. Un ritmo lento, alleviato, dalle 1000 dosi, annunciate in settimana e provenienti da Venosa. Così non va, aspetti organizzativi a parte, la dotazione di vaccini per Matera va potenziata. E poi si meravigliano che spunti il campanile…Una guerra tra poveri si dirà. Una situazione che si aggiunge agli annunci fatti il 30 dicembre 2020, nella conferenza stampa di fine anno, dal presidente della giunta regionale Vito Bardi sulla sanità nel Materano. Ma finora non abbiamo ancora visto nulla e nè tantomeno sul futuro della Asm.Nel frattempo si susseguono le prese di posizioni, di politici, associazioni, sindacati, sulla ”discriminante” nella fornitura di dosi della campagna vaccinale. Da lunedì 8 marzo si attende una nuova fornitura di vaccini Pfizer, Astrazeneca, Moderna per le tre categorie da vaccinare.



Per tutti gli altri attendiamo la ”concretezza” delle 50 milioni di nuove dosi di vaccini annunciate per la primavera dal Ministro Roberto Speranza, e tra queste anche quello della Johnson & Johnson. Fiducioso, come ha detto nella trasmissione ” Mezz’ora in più” di Lucia Annunziata, che per l’estate si arrivi a vaccinare un buon numero di italiani, anche con l’AstraZeneca per gli over 65. Si attende anche di validare il vaccino russo Sputnik e di produrre vaccini italiani in autunno. Dovrebbe arrivare un periodo di vacche grasse, anche perchè l’Europa sta lavorando al passaporto vaccinale. Altrimenti ”nozze con i fichi secchi” e dosi con il contagocce…