Tanta buona volontà, tra aperture e chiusure forzate, per tornare a esserci, salvando attività e posti di lavoro, a proporsi con una offerta rivista ma sempre allettante nella Città dei Sassi e in altre località della costa jonica. Non è facile. Ma non è nemmeno possibile stare a guardare che la ”manna” scenda dal cielo. E così Luca Prisco, imprenditore materano del settore turistico, ha tirato fuori un portale web di prenotazioni www.hotel.matera.it con sconti e incentivi nei settori ricettivo, ristorazione e visite guidate. Senz’ altro un buon esempio per far girare – coinvolgendo altri operatori- l’economia turistica locale , dopo la riduzione e chiusura dei flussi seguiti alla conclusione dell’anno di Matera capitale europea della cultura 2019 e poi dai limiti imposti dalla pandemia da virus a corona ”covid 19”. Il portale che, naturalmente, sarà costantemente aggiornato per favorire prenotazioni, arrivi e presenze in ”sicurezza” dalle nostre parti, mette in vetrina luoghi e proposte per le diverse fasce di visitatori. Per alcuni sarà una scoperta, per altri un gradito ritorno. E’ auspicabile che il contributo di Karma Viaggi possa essere supportato da una integrazione dell’offerta territoriale, che al momento – a causa della indeterminatezza della campagna vaccinale – non annovera eventi di spessore, di animazione culturale e del tempo libero. Attendiamo su Matera, in particolare, che il protocollo ”E Turismo” sul turismo sostenibile si concretizzi e di vedere cosa metteranno in campo sul piano promozionale e organizzativo la Regione con Apt che è il braccio operativo nel settore turistico. Nel frattempo c’è la proposta organizzata del portale Matera Hotel, che si aggiunge a singole iniziative del settore o consortili. Serve una iniezione di fiducia e l’invito incoraggiante, con tanto entusiasmo riportato nella home page del sito, ne è al conferma : “Hotel.Matera.Organizza il tuo soggiorno in piena libertà!Se hai deciso di visitare Matera questo è il portale che fa per te!”. Basta sfogliare, scegliere. A cominciare dalla Città dei Sassi.



LA NOTA DI PRESENTAZIONE DEL PORTALE

Nasce a Matera, grazie ad un’idea della “Karma Viaggi di Prisco Provider Eventi & Comunicazioni Srl”, il primo portale turistico a favore dei visitatori che potranno in piena autonomia accedere ad un’ampia scelta di servizi, creando un pacchetto combinato tra hotel, ristoranti e visite guidate.

Ma scopriamo più da vicino l’iniziativa racchiusa in www.hotel.matera.it

Il primo messaggio che il portale lancia è: ORGANIZZA IL TUO SOGGIORNO IN PIENA LIBERTA’: una bella vetrina per Dimore di Charme, B&B, Case Vacanza, Hotel, Villaggi turistici che gratuitamente, affiliandosi al portale, avranno a disposizione un box dedicato con Gallery fotografica, descrizione e contatti a vista in modo da poter essere direttamente raggiungibili da parte dell’utente interessato alla prenotazione diretta con uno di loro!

Idem per la sezione ristoranti, trattorie e gastro pub creata per far scoprire la molteplice varietà di location che Matera offre con le svariate specialità culinarie ed enogastronomiche e analoga situazione per le visite guidate che puntano alla scoperta del patrimonio artistico, storico e naturalistico in compagnia di guide turistiche qualificate e professionali.

In conclusione è il cliente a decidere in base alle offerte ed alla qualità dei servizi proposti quale scegliere.

L’utente che approda sul portale “Hotel.Matera.it” quali vantaggi avrà?

Non solo uno, ma bensì due!

Il primo è il contatto diretto con il fornitore, senza filtri, né condizionamenti;

il secondo invece è che registrandosi al portale potrà scaricare GRATUITAMENTE un coupon con il quale otterrà uno sconto sulla prenotazione dei servizi:

⦁ 10% di sconto sulla prenotazione camere delle strutture ricettive presenti nel portale.

⦁ 15% di sconto alla cassa sulla prenotazione dei ristoranti presenti nel portale.

⦁ 20% di sconto sulla prenotazione delle visite guidate presenti nel portale e prenotabili online.

Il rilancio di Matera a seguito del terribile momento economico che il turismo sta vivendo passa anche da questo rinnovato entusiasmo, fucina di iniziative promosse economicamente da privati, da operatori turistici che puntano tutto su professionalità, accoglienza, trasparenza per i tanti che sceglieranno Matera (e dintorni) quale meta per le proprie vacanze turistiche e culturali.

La forte sinergia che si è instaurata nella collaborazione e nell’accordo di HOTEL.MATERA.IT è l’esempio di una realtà che non si ferma e che guarda al futuro con rinnovato slancio e nuova creatività!

EXPEDIA.COM … LA SFIDA E’ LANCIATA!!!

