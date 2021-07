Gli anglicismi impazzano e ”Wonder” , in italiano ” Meraviglia”, è un invito a scegliere Ginosa e Marina di Ginosa- la Shangai dello Jonio degli anni Settanta, che ricordiamo con un pizzico di nostalgia- per vacanze all’insegna della natura, del confort, della buona tavola e di un tuffo tra le ”bandiere” della sostenibilità. E così tra la marea di hashtag per ogni tema nel corposo report in pdf non convertibile apprezziamo contenuti e obiettivi di un progetto che guarda lontano, ma con i piedi e testa che puntano sulle risorse dell’immediato e su una utenza di visitatori- attualmente di prossimità- ma destinati ad aumentare con una offerta che si annuncia variegata e competitiva. E del resto il Report del movimento turistico annuale della Regione Puglia, riferito al 2019, posizione Ginosa al terzo posto con 30.069 ARRIVI E 162.446 PRESENZE. Gli stranieri fecero registrare 3229 arrivi e 11.632 presenze. Nel 2020 gli arrivi furono 13639 e le presenze 75069 . Gli stranieri furono 670 e 2737 le presenze. Per l’anno della pandemia fu incoraggiante . Nel complesso, e con i forti dati positivi di incremento,elaborati da Turismore, che si attestano al 45 per cento nel raffronto tra le due stagioni, è una interessante base di partenza sulla quale dovrà lavorare il gruppo di professionalità del progetto Wonderginosa.



L’obiettivo de secondo semestre del 2021 è quello di ”rendere Ginosa una destinazione sicura per una ripartenza turistica che aiuti più velocemente imprese e famiglie”. A seguire il protocollo di destinazione per ”accogliere il nuovo cliente” e formazione degli operatori turistici”. Le linee guida per tipologia di impresa toccano i diversi soggetti della filiera : da quella alberghiera e della ristorazione alle guide, dall’informazione al nolo di bici. Tanta attenzione alla comunicazione, con l’impiego di media e social e formazione degli operatori. Interessanti, tra le tante e arcinote modalità espressive di marketing e sociali, è la creazione di una web series di otto episodi che racconti le tradizioni di Ginosa e Marina di Ginosa, con le esperienze e gli occhi degli attori. Un suggerimento è quello di non trascurare le potenzialità delle infrastrutture ”reali”, rappresentate da strade autostrade, porti e aeroporti con una cartellonistica accattivante su Ginosa e Marina di Ginosa, valorizzando meglio lo slogan secondario ” Meravigliati con noi” e, naturalmente, ” WonderGinosa”.



Allo staff di wonderginosa gi auguri di buon lavoro, anche in vista dei Giochi del Mediteranneo di Taranto 2026 e di quanto potrà avvenire con altre opportunità con Matera, Bari e altri centri del comprensorio. Spunti legati al progetto percorso di marketing turistico territoriale avviato dal Comune di Ginosa in collaborazione con Turismore srl, A Momentary Lapse e Visit Ginosa & Marina dal titolo “WONDER GINOSA’’. E alla presentazione del progetto, alla presenza del Sindaco di Ginosa Vito Parisi, l’Assessore alla Cultura Emiliana Bitetti, Giacinto Marchionna per Turismore srl e Isabella Bello per Visit Ginosa e Marina.



IL PROGETTO

Il progetto è patrocinato da Pugliapromozione, L’Agenzia Regionale del Turismo istituita con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia. Pugliapromozione è un Ente strumentale della Regione Puglia, opera per l’attuazione delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e promozione turistica locale, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, ispirato ai principi di trasparenza ed economicità, nonché ai criteri di efficienza ed efficacia.

L’obiettivo dell’iniziativa è differenziare la destinazione Ginosa e Marina di Ginosa nel mercato turistico post pandemico, affinchè sia preferita dai mercati rispetto alle destinazioni concorrenti, preparando gli operatori e i turisti a far percepire Ginosa come una destinazione in cui rigenerarsi, ricaricarsi, rilassarsi in totale sicurezza e serenità.



E’ già online sul sito www.wondergionsa.it la prima puntata della web series rientrante nel progetto “WONDER GINOSA” che narra i luoghi, le tradizioni, i sapori di Ginosa e Marina di Ginosa attraverso le esperienze e gli occhi degli attori protagonisti. Riprese e montaggio a cura di A Momentary Lapse.