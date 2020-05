Lasciate perdere gl anglicismi, come staycation, del forzato vacanzismo domiciliare delle scorse settimane e gli slogan finora vuoti, come quelli del parlarsi addosso di alcuni mirabilanti ciarlieri del webinar con vuoti di collegamento on line e di proposte, e guardiamo già da ora alle vacanze domestiche. Per chi ha la seconda casa, con i costi fissi annuali che sappiamo, al mare o sui monti, problema risolto ma per tutti gli altri l’opportunità di riscoprire il mondo che è dietro l’angolo e a portata di sguardo. E così il nostro manager giramondo Antonio Serravezza abbandona per un attimo poltrona e sindrome da virus a corona, per indicarci quello che c’è nei paraggi : dal parco della murgia a un tiro di schioppo, grotta dei Pipistrelli compresa, ai colli intorno a Matera, da Timmari a Picciano alla diga di San Giuliano. E poi le marine della costa con i siti archeologici e quelli dell’interni ricchi di storia, artigianato, itinerari e tanti piatti della buona tavola. Il turismo di prossimità da attivare, per risollevare in parte le sorti dell’economia locale,sapendo che sarà lunga, facendo tam tam con amici e conoscenti delle regioni vicine è questo. In attesa che arrivino quattrini ministeriali, per fare cose ”reali” per fruire appieno di beni culturali e percorsi vari e puntellare l’occupazione. Il digitale da business, come sentiamo e leggiamo in giro per pochi affaristi, va bene se occuperà una minima parte della promozione legata alla ripresa. Altrimenti perderemo tanti posti di lavoro. Per cui occhio all’affarismo di ritorno. Soldi in tasca pochi e se vi preaparete per un pic nic vecchia maniera siete giustificati, ma non dimenticate ristoranti dei luoghi che visiterete e acquistate in loco prodotti tipici locali. Aiuterete in concreto l’economia locale. Parola di Antonio Serravezza e di quanti amano Matera e la nostra regione. Il resto dovranno fare gli enti locali. Fate lavorare musicisti, compagnie del territorio. Piccoli eventi, anche con la mascherina, a distanza. Ma ricordatevi di loro…Il turismo italiano ha una peculiarità, oltre che nei luoghi, nelle atmosfere che crea.Non dimentichiamolo.



IL NUOVO CHE SI AGGIUNGE AL NOSTRO VOCABOLARIO

La prima parola che mi viene in mente e che abbiamo imparato negli ultimi mesi a conoscere tutti quanti è senz’altro “CORONAVIRUS”.

Oggi possiamo dire che ci è dispiaciuto conoscerla ma purtroppo a malincuore dobbiamo riconoscere che quella parola tradotta in semplice italiano non è altro che “virus a corona” e che si è aggiunta senza volerlo al nostro vocabolario. Purtroppo ci terrà in ostaggio almeno fino a quando non si troverà un vaccino che possa smorzare la sua cattiveria.

Bene alla suddetta parola dobbiamo aggiungerne una nuova, che al contrario della precedente arrivata dall’Oriente, proviene da oltre Oceano e precisamente dagli Stati Uniti d’America.

La parola è: “STAYCATION”. La maggior parte di voi resterà stupita e non saprà pronunciarla. Io vi aiuterò a conoscerla meglio perché sarà la chiave delle nostre vacanze estive 2020.

Innanzitutto si pronuncia “stei ket-zion” e vuol dire semplicemente “vacanza a casa” o “una vacanza che fai vicino a casa tua piuttosto che viaggiare in un altro posto”.

Una parola che negli States indicava le ferie trascorse a casa, dormendo tra le mura domestiche e godendo di quello che i paraggi posso offrire.

Nel tempo questo significato si è modificato concedendo più ampio respiro ad una villeggiatura non lontano dal proprio domicilio e possibilmente entro i confini nazionali. Tutto senza utilizzare treni, aerei, navi ma limitandosi ai propri mezzi di locomozione che usiamo tutto l’anno.

Quindi il bestiale virus venuto dal lontano Oriente scontrandosi con le nostre abitudini si è fatto raggiungere dal lontano Occidente da una parolina che costringerà gli italiani a trascorrere, per il momento, le vacanze estive dove vorremo ma in Italia.

Le ferie dell’estate 2020 sarà l’occasione giusta per scoprire posti nuovi e innamorarsi di più della nostra penisola contribuendo e sostenendo l’economia in ginocchio.