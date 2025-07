Vacanze e fregature. Aprite occhi e orecchie. Eviterete delusioni

Il caso di una signora che ricorderà per sempre la fregatura rimediata per una vacanza al mare, da incubo, in un villaggio vacanze insieme alla sua famiglia deve far riflettere sulla veridicità delle proposte. E sulla opportunità, come ricorda la segretaria territoriale dell’Adiconsum Cisl del Materano, Marina Festa, di esser rimborsati…Non l’ha pensata così il titolare dell’attività turistica. La signora, comunque non si è arresa, è contattato l’associazione dei consumatori e deciso di contestare i disservizi e di chiedere il rimborso e un risarcimento per danno da vacanza rovinata.L’Istanza è stata inoltrata anche all’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata e a Unioncamere di Basilicata affinché attivino strumenti di tutela per i consumatori-turisti in transito nella nostra Regione e non solo.



Pervengono all’Adiconsum di Matera le prime segnalazioni per vacanza rovinata. Una nostra assistita (signora Anna, nome di fantasia) si è recata in un villaggio turistico acquistando un pacchetto turistico per trascorrere una vacanza insieme alla sua famiglia al mare per una settimana del valore di euro 700,00.

Purtroppo l’ospitalità era carente, il frigorifero non funzionava, mancanza di acqua calda e non veniva rispettata l’orario di riposo e la vacanza è risultata un incubo. Di conseguenza, la signora Anna e la sua famiglia, invece di rilassarsi, ha subito uno stress psicofisico.

La signora Anna ha segnalato immediatamente i disservizi al titolare della struttura e non avendo ricevuto nessun intervento risolutore ha deciso di contestare i disservizi e di chiedere il rimborso e un risarcimento per danno da vacanza rovinata.

L’Istanza è stata inoltrata anche all’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata e a Unioncamere di Basilicata affinché attivino strumenti di tutela per i consumatori-turisti in transito nella nostra Regione e non solo.

Per danno da vacanza rovinata, – ha commentato Marina Festa, Presidente dell’Adiconsum di Matera – si intende il pregiudizio arrecato al turista che non ha potuto godere del viaggio programmato, a causa dell’inadempimento dell’organizzatore. La vacanza è rovinata quando, a causa del predetto inadempimento non si sono realizzate le finalità, di svago e riposo, per le quali il viaggio è stato acquistato. Di conseguenza, il turista che, invece di rilassarsi, ha subito uno stress psicofisico, ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e al rimborso dei costi sostenuti, ma soprattutto al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art.2059 del Codice Civile, che prevede che tale danno vada risarcito nei casi previsti dalla legge.

Anche in virtù di una lettura costituzionalmente orientata di tale norma, per danno non patrimoniale si intende qualsiasi pregiudizio arrecato dalla violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito.

Tornando al danno da vacanza rovinata, si evidenzia che la disciplina in materia di contratti del turismo organizzato è contenuta nel D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE.

In particolare, ai sensi dell’art. 46 di tale decreto, nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non sia di scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 del Codice Civile, “il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.”

Matera 25-07-2025

