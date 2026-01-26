“VACANZE A PEDALI”: LA CICLOVIA DEL SALENTO IONICO

Il cicloturismo è un settore strategico per la rigenerazione del Paese e il Salento può diventare a pieno titolo un territorio d’eccellenza per creare nuova economia a partire dal turismo su due ruote. La Ciclonica, Ciclovia del Salento Ionico è una straordinaria occasione per scoprire e apprezzare la terra salentina in maniera lenta e sostenibile e generare sul territorio professionisti qualificati. Con questo obiettivo sta per partire “Vacanze a Pedali”, il nuovo ciclo di workshop organizzato da ASTA – Alta Scuola di Turismo Ambientale, nell’ambito del progetto Green Community IONICO-ADRIATICA – Next Generation che mira a creare una rete territoriale solida per lo sviluppo del cicloturismo, puntando sulla formazione di qualità per valorizzare i comuni della costa ionica salentina.

“Il nostro Paese – ha dichiarato Sebastiano Venneri, presidente di Vivilitalia – sta conoscendo un vero e proprio boom dei turismi ambientali. Fra questi il cicloturismo rappresenta sicuramente la nicchia di mercato più interessante sia per volume d’affari che per target di riferimento. Ha generato 89 milioni di presenze nel 2024 con un impatto economico stimato in quasi 9,8 miliardi di euro. Per i partecipanti ad Asta abbiamo selezionato le migliori esperienze italiane nel campo cicloturistico con professionisti e operatori che arriveranno dalle Langhe, dalle Marche, dal Cilento, oltre al racconto delle migliori pratiche messe a punto dagli imprenditori locali. Si tratta di una proposta formativa unica nel nostro Paese che mette a disposizione dei partecipanti un’offerta di livello in un settore, quello del cicloturismo e del turismo ambientale, di grande prospettiva occupazionale”.

A chi si rivolgono i workshop ASTA

Il percorso formativo che si terrà in due comuni: a Ugento (Le) il 24 e 25 febbraio e 3, 4 e 11 marzo e a Manduria (Ta) il 25 e 26 febbraio e il 4,5 e 12 marzo. E’ aperto a un’ampia gamma di professionisti del territorio che intendono specializzarsi o integrare il cicloturismo nella propria offerta: titolari di hotel, B&B, agriturismi e case vacanza interessati a diventare “bike-friendly”, guide turistiche ambientali escursionistiche e maestri di MTB, noleggiatori di e-bike, ciclo-officine e fornitori di servizi di trasporto bagagli, tour operator locali e agenzie di viaggio specializzate in turismo esperienziale, rappresentanti di Pro Loco, consorzi turistici e amministratori locali.

I corsi sono rivolti anche agli operatori che hanno già partecipato ai precedenti corsi Asta su Ciclonica perché saranno l’occasione per fare un primo bilancio della situazione, individuarne le criticità e rilanciare la rete degli imprenditori che si è costituita attorno alla Ciclonica fina dalla sua istituzione.

Sotto la guida di esperti del settore, i partecipanti lavoreranno alla costruzione del prodotto turistico legato al tracciato della Ciclonica, recentemente messa a punto dalla Green Community Ionico-Adriatica. I corsi saranno tenuti da esperti e professionisti del settore per insegnare a fare ricettività di buon livello, costruire insieme la rete degli imprenditori del buon turismo e sviluppare ulteriormente il percorso cicloturistico che congiunge il capoluogo alla costa ionica salentina.

Sono previste anche due ciclo escursioni con guide e tour operator specializzati nelle

seguenti date: corso di Ugento il 16 marzo, corso di Manduria il 19 marzo

Il programma dei due corsi è lo stesso, chi intende partecipare potrà scegliere quello che preferisce. La partecipazione è gratuita, ma limitata a un massimo di 30 partecipanti per sessione, individuati secondo l’ordine di prenotazione.

Per informazioni scrivere a: asta.vivilitalia@gmail.com – 06.86268324