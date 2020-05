Sarà stato lo stress da quaresima e quarantena prolungata legata alla chiusura domiciliare imposta dall’epidemia da virus a corona, la certezza che si voterà in autunno, ma al manager planetario del mobile imbottito Antonio Serravezza sembra che Matera, a cominciare dall’Amministrazione comunale, abbia rallentato i ritmi fino a sfiorare l’abbiocco da pennichella. Naturalmente su canapè, poltrona e divano. E la bocciatura in consiglio comunale del bilancio, argomento da recuparere con la maggioranza richiesta entro il 31 maggio, ha destato un moto un moto di orgoglio in Antonio che cinque anni fa ci aveva provato a spendersi direttamente per la città. Lui c’è sempre con proposte, suggerimenti, ma chiede- a nome di tanti- che chi è alla guida della città si dia una mossa. Tanto più che l’economia langue, dopo il silenzio preventivato dalla cerimonia di chiusura dell’anno da capitale europea, e con la successiva mazzata della stagione grigia e di paura, contrassegnata dell’edulcorato anglicismo da lockdown o come scrivono alcuni look down. Tanto non cambia nulla. Contano i fatti. E Serravezza chiede coraggio. Per ora vede solo propaganda (un eufemismo) in attesa dell’autunno con la calata di tante evanescenti e strumentali liste civiche, che hanno mostrato tutto il respiro corto della politica locale. Anche questa è l’ex capitale del divano…E la scultura sulla Danza del tempo che corre di Salvador Dalì, di via Madonna delle Virtù, dice che è ora di alzarsi.

LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Io sono una persona moderata e non fa delle critiche se non vi è la possibilità di cambiare le cose. Provo ad essere propositivo, per quanto mi sia possibile. In questo momento devo dire però che l’Amministrazione Comunale è ferma. Spero che l’Amministrazione Comunale anche se agli sgoccioli, in autunno si voterà per le amministrative, trovi quello slancio necessario in questo momento di difficoltà estrema per la cittadinanza. Io rimango dell’idea che in questo momento molti discorsi si possano condividere anche perché, certe idee, non sono né di sinistra né di destra né di centro. Sono scelte che riguardano la nostra città ed è giusto che le si affrontino. Riconosco i tempi in cui viviamo. Non sono tempi facili. Quando si è in campo le cose cambiano. Il coraggio uno lo deve dimostrare dappertutto e sempre. Di fatto non si muove niente. Per il momento vedo solo molta propaganda, per il giudizio aspettiamo …l’autunno? …o faremo il passo del gambero? Forza Matera