E mentre a Matera si lavora alacremente alla spianata che accoglierà l’ospedale tenda donato dal Qatar, con una dotazione di organici che ancora non conosciamo, il Madonna delle Grazie attende ormai quasi da un lustro che qualcuno metta mano al consolidamento o al rifacimento di alcune infrastrutture che destano non poco preoccupazioni. Più volte ci siamo occupati dall’accesso scalinata, della precarietà di muro e marciapiede prossimo all’ingresso principale che dà sull’area del Pronto Soccorso e la risposta dei dirigenti di turno era legata allo stanziamento di risorse regionali. Finora nulla. Di cantieri nulla.



Le segnalazioni, anche nella stagione da Fase 2 dell’epidemia da virus a corona, riguardano anche il muro perimetrale retrostante all’Ospedale che delimita le aree di parcheggio e l’accesso ad altre funzioni. Testa e impegno, in questa fase – giustamente- sono altrove, ma è opportuno cominciare a pensare a una terapia e a interventi globali. prima che i costi possano lievitare. Prevenzione e manutenzione sono,comunque, necessarie per un Ospedale, inaugurato 17 anni fa, con tante prospettive , ma via via ridimensionato a causa di pseudo riforme riorganizzative della sanità attuate da scellerate scelte politiche. Ma questo è un altro capitolo. E chissà che la stagione del virus a corona non porti al rilancio di ruolo e funzioni. Nel frattempo. Mano a progetti, risorse e cantiere. Che la Regione provveda.