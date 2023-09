Uva a prezzi da fame, a Taranto sit-in di protesta dei viticoltori pugliesi

Si terrà davanti alla Prefettura di Taranto, venerdì 15 settembre alle ore 10, il sit-in regionale di protesta dei viticoltori pugliesi. “Nel capoluogo jonico -si annuncia in una nota- arriveranno delegazioni di produttori vitivinicoli da tutta la Puglia e alla manifestazione parteciperanno parlamentari, consiglieri regionali e sindaci. L’iniziativa è organizzata da CIA Agricoltori Italiani di Puglia per evidenziare la drammatica situazione che sta caratterizzando le vendemmie: pesante calo produttivo dovuto alla peronospora, altissimi costi di produzione, forte svalutazione del prezzo riconosciuto alle aziende agricole a causa di gravissime manovre speculative. CIA Agricoltori Italiani di Puglia, davanti alla Prefettura di Taranto, terrà una conferenza stampa per spiegare quali azioni e misure chiede al Governo per affrontare la gravissima crisi del settore vitivinicolo. Al Prefetto di Taranto sarà consegnato un documento nel quale, oltre a essere evidenziati i dati che illustrano la situazione di estrema difficoltà del settore, sono contenute le proposte e le richieste con cui CIA Agricoltori Italiani di Puglia intende sollecitare l’azione del Governo. Al sit-in e alla conferenza stampa, assieme ad altri dirigenti regionali e provinciali dell’organizzazione, sarà presente Gennaro Sicolo, presidente CIA Puglia e vicepresidente nazionale CIA Agricoltori Italiani.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.