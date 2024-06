Tutto il Bene che FAI : Primo workshop dei Gruppi FAI Giovani Basilicata

Si terrà a Matera il prossimo 28 giugno, il primo workshop dei Gruppi FAI Giovani Basilicata dal titolo “Tutto il Bene che FAI”,un incontro dei Gruppi FAI Giovani costituitisi o in via di costituzione in Basilicata.

L’iniziativa in sinergia con Casa Noha, avrà inizio alle ore 18.30.

Sarà l’occasione per riavvolgere il nastro della storia del FAI Giovani nella Regione, strettamente legata a quella del Bene FAI Casa Noha, inaugurata il 28 febbraio 2014, e per immaginare nuove prospettive di impegno per il futuro, con la condivisione di buone pratiche e spunti programmatici.

L’incontro sarà aperto da un intervento di presentazione di Rosalba Demetrio, Presidente Regionale FAI della Basilicata. Seguirà una visita al Bene FAI Casa Noha, in cui i Volontari saranno accompagnati da Donatella Acito, Property Manager di Casa Noha.

I Giovani Volontari coinvolti saranno poi protagonisti di una tavola rotonda di condivisione di prospettive strategiche e buone pratiche, coordinata da Carmelo Nicolò Benvenuto, Capo Gruppo FAI Giovani di Matera, città ospitante e sede ufficiale della Presidenza Regionale FAI lucana.

L’incontro, promosso dalla Presidenza Regionale FAI della Basilicata, in collaborazione con Casa Noha e con il Coordinamento FAI Giovani Basilicata, intende riunire nell’unico Bene FAI della Regione tutti i Giovani attivi nel FAI nella sua dimensione regionale. Parteciperanno i Gruppi FAI Giovani già costituiti e operanti nel territorio, quelli in via di costituzione e quelli ancora embrionali, ma certamente destinati a dare presto, a loro volta, esiti di grande novità e interesse nel percorso di valorizzazione FAI della Basilicata.

Collegandoci idealmente all’origine dell’impegno del FAI Giovani in Basilicata (2013) intendiamo così promuovere a Casa Noha un primo importante evento interno di condivisione. Si auspica la partecipazione di tutti quei Volontari, compresi tra i 18 e i 35 anni, che sono attivi in seno alle Delegazioni e ai Gruppi FAI in Basilicata, e di quanti, in questa fascia d’età, abbiano voglia di condividere l’impegno del FAI nella rete territoriale lucana.

Link al sito del FAI nazionale https://fondoambiente.it/eventi/tutto-il-bene-che-fai

Appuntamento alle ore 18.30 a Casa Noha, Recinto Cavone 9 (Matera)

Sarà possibile iscriversi al FAI durante l’evento.

Per informazioni: basilicata@presidenzafai.fondoambiente.it