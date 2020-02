Gli organici dei Comuni della provincia di Taranto si assottigliano, a causa di pensionamenti naturali o per le opportunità di quota ”100” e a rimetterci sono i cittadini che non riescono ad avere risposte e servizi. E’ il caso degli utenti di motori agricoli (Uma) che restano con i libretti a pagine aperte, ma nei cassetti degli uffici. Qualcuno dovrebbe aprirli, ma per i motivi detti prima non se ne parla. E’ il cane che si morde la coda. Paradossale. Pietro De Padova e Vito Rubino non ci stanno e chiedono che qualcuno prenda il toro per le corna. Quei cassetti vanno aperti…Non si possono aspettare i tempi delle nuove assunzioni.

Comunicato Stampa

Cia Due Mari: “I Comuni diano risposta agli agricoltori sui disservizi UMA”

Libretti bloccati negli uffici a causa del pensionamento quota 100 di molti dipendenti

«Alle Amministrazioni Comunali chiediamo una celere verifica dello stato delle pratiche»

Cia Due Mari: «Noi disponibili a collaborare, ma occorre eliminare i disservizi»

Taranto – «Molti comuni, nel Tarantino, non riescono a evadere nei tempi previsti i servizi Utenti motori agricoli UMA, vale a dire quelli inerenti all’assegnazione di carburante agricolo agli Utenti Macchine Agricole. Troppi sindaci continuano a sottovalutare la gravità di una situazione che arreca disagi pesanti alle imprese agricole».

È Pietro De Padova, presidente provinciale di CIA Due Mari (Taranto-Brindisi), a denunciare uno stato di cose che sembra progressivamente peggiorare a causa delle difficoltà delle Amministrazioni Comunali.

«Si tratta di una situazione spesso determinata dalla cosiddetta quota 100”, ha aggiunto Vito Rubino, direttore provinciale CIA Due Mari – In pratica sta accadendo che molti dipendenti comunali, tra quelli che fino a qualche tempo fa si sono occupati dei servizi UMA, sono andati, o stanno andando, in pensione senza essere sostituiti nelle loro funzioni. I libretti sono bloccati negli uffici e nessuno provvede».

CIA Agricoltori Italiani della Puglia, anche con la sua declinazione provinciale per l’area di Taranto e Brindisi, da tempo sta offrendo ai comuni la propria collaborazione per risolvere il problema, ma sono molti i Comuni che restano immobili, non prendono provvedimenti rispetto al disservizio e, in questo modo, arrecano un disagio piuttosto pesante alle imprese agricole che vogliono lavorare e non hanno certo bisogno di ulteriori ritardi burocratici.

«Da questo punto di vista il nuovo anno è cominciato davvero male – hanno spiegato De Padova e Rubino – È trascorso oltre un mese dall’inizio del 2020 e i libretti, lo vogliamo ribadire, sono ancora bloccati negli uffici. Chiediamo a tutti i Comuni di compiere una celere verifica rispetto allo stato di assolvimento dei loro doveri rispetto al servizio UMA. Confermiamo la nostra piena disponibilità a collaborare, come sempre, nell’esclusivo interesse delle imprese agricole per dare immediata risposta alle loro istanze».