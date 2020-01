Una manifestazione di protesta davanti alla Prefettura, con la distribuzione di volantini per sensibilizzare la popolazione sulle problematiche gestionali della Casa circondariale di Matera,e poi l’incontro con il Prefetto per ” individuare, d’intesa con il Provveditorato regionale, una soluzione reale e non virtuale ai problemi della Polizia Penitenziaria”. Il segretario regionale dell’Unione sindacale di polizia penitenziaria (USPP) di Puglia e Basilicata, Vito Messina, insiste su questi temi e attende, che si scenda nel merito delle problematiche. E a leggere il volantino distribuito con alcuni agenti in piazza si chiede di sedersi al classico ”tavolo” e di affrontare una questione alla volta, evitando di creare situazioni di stress che possono rifletters negativamente sulla gestione dei servizi. Il volantino esprime un forte ”No alla cotinua e perseverante paralisi dell’Amministrazione D.A.P” ed esprire dissenso : ” Al sovraffollamento detenuti, alla problematiche inerenti l’acqua caldada, ai poliziotti penitenziari costretti a fermarsi un caserma senza riscaldamento e acqua calda,all’assenza di automazione dei cancelli reparti, alle turnazioni che vanno oltre al limite consentito delle sei ore giornaliere, all’apertura di un nuovo reparto senza interpellare le sigle sindacali rappresentative del comparto, in contraddizione a quanto rappresenta la stessa amministrazione al riguardo di una stessa dotazione organcia, presente nella sede di Matera. Alle continue aggressioni del personale, l’ultimo episodio qualche giornao fa. “Sembra del tutto evidente – osserva l’USPP- che gli utenti, ormai nostro malgrado, vedono la divisa come un bersaglio per sfogarsi pe ottenere qualcosa”. Da qui l’uteriore contrarietà co un ”No alle ore pomeridiane, costretti a lavorare in emergenza e in assenza di personale, a tal proposito si sono avute situazioni dove al Personale non è stata garantita la consumazione della cena”e No alle “Continue emergenze per il personale scorte” ”Ormai. conclude -la nota- con un ‘Salviamo la Polizia Penitenziaria- il Personale è allo stremo, da anni che non vi è un adeguato ricambio generazionale, abbiamo una media di sette-otto unità in quiescienza, senza mai essere sostituito adeguatamente. Anche per gli effetti del c.d Orlando riguardante la dotazione delle piante organiche. Si continua a chiedere che vengano presi seri provvedimenti, che l’Amministrazione locale e regionale assumano delle responsabilità su una gestione non più sostenibile. Esempio ‘vengono emanati ordine di servizio”, che mettono a serio rischio l’incolumità del Personale stesso”. Fin qui l’USPP, che non ha potuto partecipare per motivi organizzativi a un confronto convocato dall’Amministrazione penitenziaria con altre sigle sindacali. Ora si attende che le parti fissino tempi, modo e luogo per incontrarsi e affrontare le questioni sollevate.