USPP approva. Polizia penitenziaria anche all’aeroporto di Bari.

Un servizio di legalità in più all’aeroporto internazionale del capoluogo pugliese, che serve una utenza interregionale. E la Uspp di Puglia e Basilicata, come evidenzia il segretario Vito Messina, già in passato aveva evidenziato la necessità di attivarsi in quel contesto sul piano organizzativo. E ora si attende il taglio del nastro,preceduto dall’espletamento di tutti gli aspetti procedurali.



COMUNICATO STAMPA

USPP PUGLIA E BASILICATA: APPROVATO IL PRESIDIO DI POLIZIA PENITENZIARIA PRESSO L’AEROPORTO DI BARI PALESE

Con grande soddisfazione l’USPP Puglia e Basilicata annuncia l’approvazione del decreto che istituisce il presidio di Polizia Penitenziaria presso l’aeroporto di Bari Palese. Un traguardo importante, frutto di un impegno costante, solitario e determinato, che finalmente riconosce la necessità di garantire maggiore sicurezza e professionalità in una delle infrastrutture più strategiche della nostra regione.

Fin dall’inizio abbiamo sostenuto con forza questa proposta, convinti che fosse fondamentale rafforzare la presenza della Polizia Penitenziaria in tale ambito operativo. Oggi possiamo affermare con orgoglio che il nostro lavoro è stato ascoltato e premiato, segnando l’avvio di una svolta epocale per la nostra amministrazione e per tutti gli operatori del settore.



Il presidio non rappresenta solo un punto di riferimento per la sicurezza dell’aeroporto, ma è anche il riconoscimento tangibile del valore delle donne e degli uomini quotidianamente impegnati a garantire ordine, protezione e legalità.

L’USPP Puglia e Basilicata rinnova il proprio impegno a tutelare i diritti dei lavoratori, a migliorare le condizioni operative e a promuovere iniziative che valorizzino la nostra categoria con passione e responsabilità.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno sostenuto questa iniziativa e ai colleghi che, con fiducia e spirito di sacrificio, continuano a rappresentare la vera forza del nostro sindacato.

USPP Puglia e Basilicata

Per un futuro più sicuro e dignitoso al servizio della collettività.

19 maggio 2026