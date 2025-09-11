E’ stato l’ex sindaco Domenico Bennardi, ora consigliere di minoranza del M5S, a postare ieri la foto che vedete in copertina sul proprio profilo di queste tavolate apparecchiate per una cena privata in una delle piazze più iconiche dei Sassi di Matera, commentandola così “Piazza San Pietro Caveoso trasformata in sala ricevimenti per cene private. Un luogo bellissimo che stasera rimane esclusivo per l’inaugurazione di un nuovo negozio di via del Corso. Un uso quanto meno discutibile del patrimonio UNESCO e soprattutto un pericoloso precedente.”

Sull’evento oggi è intervenuto anche il Consigliere comunale del Gruppo Misto, Cotugno Angelo Raffaele, con una nota dal titolo “Uso privato del patrimonio della nostra Città nonché del patrimonio UNESCO” in cui afferma: “Apprendo con sgomento, rabbia e incredulità la cessione di una location ( piazza S. Pietro Caveoso) appartenente alla storia e alla cultura della nostra città e del patrimonio UNESCO per un uso privato che niente ha a che fare con la promozione turistica di quei luoghi.

Mi chiedo come è possibile che un privato solo perché paga può occupare luoghi sacri a noi cittadini materani e patrimonio mondiale?

Quanto accaduto crea un precedente che mi auguro non abbia seguito alcuno se non per manifestazioni di portata internazionale che possano promuovere quei luoghi dove è scritta la nostra storia.”