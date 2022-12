Ursula, pienzece tu…Campania fallimentare su vertenza bufali!

C’è poco da fare. I risultati inconcludenti e deludenti della Regione Campania, sui diversi aspetti della vertenza bufali, confermano che solo una ferma presa di posizione dell’ Unione Europea, può indurre il BelPaese e la Campania Felix ( per modo di dire) a darsi una mossa, per rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono agli allevatori casertani di superare quella crisi a cui sono ‘’costretti’’ da troppo tempo. Il 7 dicembre a Bruxelles, dopo che la Petizione sarà proposta in conferenza, si avvierà la Campagna internazionale di raccolta firme che si svilupperà nei prossimi mesi. E, in particolare, come ha ricordato Gianni Fabbris, con la argomentata documentazione di sempre… che la Regione Campania la smetta di interpretazione ‘disinvoltamente’ le norme comunitarie e applichi piùttosto la direttiva Comunitaria n. 689/2020 in materia di malattie animali. E qui, parlamentari italiani a parte, a cominciare da Piernicola Pedicini, toccherà alla presidente della Commissione europea Ursula van der Lyen vigilare affinchè le autorità sanitarie italiane, dopo il silenzio o quasi dell’ex ministro Roberto Speranza, intervengano in maniera efficace con il nero ministro Orazio Schillaci e,di conseguenza, sulla Regione Campania, per dare una risposta definitiva a questioni che si trascinano da troppo tempo. E quest’anno una coppia di bufale, al posto del bue e dell’asinello, ci starebbero bene nel Presepe degli allevatori casertani.



Divulgati i documenti dell’ennesimo disastro annunciato della Regione Campania che sta per macellare diecimila animali sani

Il Programma del 7 dicembre degli allevatori a Bruxelles e il testo del documento depositato al Parlamento Europeo

Intervenga l’Europa

Si è tenuta il 2 dicembre scorso la conferenza stampa online del Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino per denunciare l’ennesimo atto irresponsabile della Regione Campania per cui migliaia di animali (secondo la stima del movimento circa 10.000) potrebbero essere macellati nelle prossime settimane pur essendo certamente sani e negativi ai test contro la BRC e la TBC e per annunciare il programma della Conferenza che si terrà il 7 dicembre in una Sala del Parlamento Europeo allorquando verrà presentata la Petizione Europea con cui si chiede al Parlamento Europeo di intervenire per ristabilire il rispetto delle direttive Comunitarie.

Nella Conferenza stampa è intervenuto Domenico Autieri allevatore a Cancello e Arnone che ha raccontato quello che sta accadendo. In sintesi: l’allevatore ha subito negli anni scorsi un abbattimento di centinaia di capi secondo le metodiche della Regione Campania. Dopo l’abbattimento si è ritrovato in stalla 32 vitelle figlie di capi abbattuti. I 32 animali sono nati prima che le madri fossero state trovate positive (secondo la Regione in applicazione dei loro metodi contestati dagli allevatori e messi in dubbio da autorevoli pareri scientifici).

Quelle 32 vitelle sono state allevate per diciotto mesi (a spese dell’allevatore) in ossequio della delibera in vigore fino all’8 marzo di quest’anno. Tutti gli animali sono stati più volte testati e per ben 12 volte sono stati trovati negativi al test (quindi sicuramente non hanno la BRC e la TBC.

Con due note interpretative (una prima e una seconda a distanza di pochi giorni necessaria per interpretare la precedente) il dirigente della Regione Dott. Paolo Sarnelli, comunica agli interessati che la Regione intende mandare al macello tutti gli animali figli di madri macellate per sospetta BRC e TBC anche se queste sono negative e dunque non sono malate. La Regione impone agli allevatori di abbattere gli animali entro 5/7 giorni pena il non riconoscimento degli indennizzi che spetterebbero loro.

In un pateracchio interpretativo che si espone a mille ricorsi fino a bloccare nuovamente l’applicazione delle misure di eradicazione, con una “nota interpretativa” che interviene dopo che la Regione ha dovuto già ad Aprile correggere il Piano e reinterpretare la lettera G dell’Art, 7 dell’allegato A (Parte Generale) del Piano, il Dott. Sarnelli condanna così a morte una gran parte di una generazione di bufale fra i diciotto mesi e i 4 anni. Animali senza alcuna malattia ma che in nome di una antiscientifica e irresponsabile interpretazione del Principio di Precauzione saranno macellati, determinando così un ulteriore indebolimento della tenuta del Patrimonio Bufalino ed esponendo le aziende ad affrontare i prossimi 4 anni con un taglio netto al numero di animali giovani. Ovviamente con un danno economico significativo.

Gianni Fabbris, annunciando i ricorsi e le diffide che il Soccorso Contadino sta predisponendo, oltre che le iniziative in sede sindacale e di denuncia all’opinione pubblica, sottolinea che proprio questo disinvolto, fantasioso e irresponsabile modo di affrontare la gestione del Piano di eradicazione è al centro dell’iniziativa che si terrà a Bruxelles il 7 dicembre prossimo e che ha l’obiettivo di chiedere all’Europa di intervenire per ottenere una rigorosa applicazione delle regole comunitarie soprattutto in materia di individuazione e trattamento dei casi positivi.

In Conferenza Stampa il Coordinamento Unitario ha diffuso il programma della Conferenza e sarà seguito da un evento promosso da Altragricoltura e dalla CNA con la proiezione di un filmato curato dal regista Stefano Roveda e dall’assaggio di mozzarelle offerte dai caseifici iscritti alle due organizzazioni.

La Conferenza è ospitata e organizzata dall’Europarlamentare Piernicola Pedicini che la coordinerà introducendola e concludendola. Due le relazioni previste: quella del Prof Caporale (veterinario) e da Gianni Fabbris (portavoce del Coordinamento Unitario) che interloquiranno con i funzionari dirigenti europei delle DG Agricoltura e Salute.

Al dibattito che seguirà sono previsti diversi interventi (oltre che di associazioni di Allevatori di diverse regioni e del casertano), anche del sindaco di Casal di Principe Renato Natale, di un rappresentante del Soccorso Contadino, del Presidente dell’Associazione di selezione genetica della Bufala, dell’ex direttore del Consorzio di tutela per la Mozzarella di Bufala DOP. All’incontro sono invitati gli Europarlamentari e le Associazioni sindacali e sociali italiane presenti a Bruxelles.

All’incontro il Movimento si presenta con una Petizione Europea inviata a Bruxelles da Gianni Fabbris a nome del Coordinamento e di Altragricoltura, accolta e registrata secondo le procedure comunitarie (vedi la pagina https://altragricoltura.net/salviamolebufale-petizione-europea/).

La Petizione chiede al Parlamento di intervenire perchè ” Regione Campania e Governo italiano attuino la direttiva UE 689/20 per risolvere le zoonosi bufaline e bovine”.

In un articolato documento con diversi allegati documentali (vedi il documento della petizione https://altragricoltura.net/wp-content/uploads/2022/12/petizione-europea-full.pdf) cui se ne aggiungeranno altri nei prossimi giorni ad opera dell’Osservatorio Bufala del Centro di Documentazione e Ricerca sulla Sovranità Alimentare e l’Agroecologia, Fabbris ricostruisce le ragioni del fallimento della Regione Campania dal 2013 ad oggi indicando la principale ragione nella interpretazione distorta o nella mancanza di applicazione delle regole e delle procedure contenute nella direttiva comunitario 689/2020.

Il giorno 7 a Bruxelles, dopo che la Petizione sarà proposta in conferenza, si avvierà la Campagna internazionale di raccolta firme che si svilupperà nei prossimi mesi.



COORDINAMENTO UNITARIO IN

DIFESA DEL PATRIMONIO BUFALINO

Mentre la Regione Campania continua a interpretare le norme

producendo ulteriori danni e una imbarazzante montagna di codicilli interpretativi,

gli allevatori si preparano in 50 ad andare a Bruxelles per chiedere

l’applicazione delle direttive comunitarie e un Piano che risolva i problemi

“E’ solo l’ultimo caso dell’operato disastroso della Regione Campania in materia di brucellosi e TBC bufalina: dopo una serie incredibili e imbarazzanti di giravolte, la Regione Campania, a dispetto delle dichiarazioni distensive e rassicuranti, con una nota interpretativa che integra un’altra nota interpretativa che avrebbe dovuto spiegare e correggere gli errori del Piano, a firma del dirigente Regionale Dott. Paolo Sarnelli, ha prodotto un atto che condanna a morte altri 10.000 animali innocenti in nome di cervellotici principi spacciati come scientifici ma che in realtà finiscono per colpire le aziende e vanificare le pur possibili soluzioni per eradicare la Brucella e la TBC a Caserta” dichiara Gianni Fabbris annunciando una conferenza stampa per il 2 dicembre 2022 alle ore 12 presso la sede della NCO a Casal di Principe (in Via Giacosa) che sarà distribuita in diretta streaming sui canali social www.facebook.com/altragricoltura e www.youtube.com/iafueperlaterra.

In conferenza stampa verrà raccontato e documentato (anche con la testimonianza diretta di allevatori coinvolti) il caso in cui sono ricacciate molte aziende e molti animali per responsabilità diretta della Regione Campania che, continuando ad applicare disinvoltamente improbabili interpretazioni di principi, corre il rischio di condannare a morte una intera generazione di animali che (pur essendo assolutamente negativi ad ogni test possibile) stanno per essere abbattuti per la sola colpa di aver avuto una madre malata (o supposto tale) di brucellosi o di tbc .

Mentre il Coordinamento Unitario affida al Soccorso Contadino la diffida a proseguire oltre ed a ritirare il provvedimento che verrà inviata alla Regione ed ai suoi dirigenti e si prepara alle opposizioni nelle sedi legali, una delegazione di 50 persone sta per partire per Bruxelles per partecipare ad un evento promosso dall’On.le Piernicola Pedicini in collaborazione con il Movimento Salviamo le Bufale, che si svolgerà in una delle Sale Conferenze del Parlamento Europeo.

La Conferenza sarà l’elemento centrale di una iniziativa più articolata di una campagna in sede nazionale e comunitaria per chiedere che la Regione Campania smetta di interpretare disinvoltamente le direttive comunitarie ma le applichi. In particolare verrà inaugurato l’avvio di una Petizione Europea che chiede di intervenire per applicare la direttiva Comunitaria n. 689/2020 che la Regione continua a disattendere nei fatti.

L’evento, i suoi obiettivi e le modalità, la composizione dei partecipanti e il programma completo sarà presentato e illustrato nella Conferenza stampa di domani 1° dicembre da Gianni Fabbris che, oltre il programma, divulgherà la lettera invito a tutti i parlamentari europei ed alle forze politiche e sociali a partecipare