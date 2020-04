Il dubbio c’è tutto. Ma l’editore e proprietario del Corriere della sera e delle testate comprensoriali del Corriere del Mezzogiorno conosce Matera, capitale europea della cultura 2019, la conosce. Ce m’hai stato? E il dubbio resta dopo la nota accorata che Antonella Salvatore Ambrosecchia, ‘pasionaria” materana che ci mette faccia, mente e cuore per le battaglie sui diritti e le libertà – e ne siamo testimoni- ha rivolto a Urbano Cairo, affinchè torni sui suoi passi. Di certo la chiusura, o sospensione come l’ha definita la proprietà, delle pagine di Matera del Corriere del Mezzogiorno, con la soppressione della redazione materana, è stata motivata dai freddi conti di bilancio tra quanto si era preventivato e quanto non è arrivato in termini di raccolta pubblicitaria o di vendite. Ma resta l’ottimo lavoro della redazione e del territorio, del quale abbiamo parlato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/il-corriere-lascia-matera-copione-gia-visto/ e con l’avvio della petizione https://giornalemio.it/cronaca/petizione-per-non-chiudere-pagine-materane-del-corriere-del-mezzogiorno/ ma la situazione non è mutata. E allora che Cairo alla vigilia della festa del lavoro, per chi c’è l’ha, e dei lavoratori e del quale il Corriere e altre testate giornalistiche del Gruppo parleranno, prima di metterci una pietra sopra all’esperienza di Matera è bene che venga a visitarla. Siamo certi che ne resterebbe colpito come accaduto per altri e tra questi tanti piemontesi, che qui hanno lasciato più di una traccia… Umberto Cairo è un imprenditore e anche uno sportivo, visto che è alla guida del Torino. A Matera Antonella, e non solo lei…,sono pronti a farle da guida. A noi il dubbio resta, ma anche a lei in fondo, per non aver conosciuto una città che non puo’ vedere troncato con un ” ci abbiamo provato” il rapporto tra una testata giornalistica di grandi tradizioni e una Città,internazionale, dalla storia millenaria. Ci pensi… E legga anche quello che hanno scritto i colleghi di ”Stampa libera e indipendente”.



LA NOTA DI ANTONELLA

LE PAGINE DI MATERA DEL CORRIERE DEL MEZZOGIORNO NON CHIUDANO

LA PETIZIONE DEL COMITATO SPONTANEO HA SUPERATO LE 500 FIRME

Sono arrivate in poche ore da tutta Italia e hanno coinvolti semplici cittadini, studenti, professionisti, esponenti delle istituzioni, associazioni, musicisti. Le 500 firme raccolte dal comitato spontaneo di cittadini materani che contestano la decisione dell’editore del Corriere della Sera, Urbano Cairo, di eliminare l’edizione di Matera del Corriere del Mezzogiorno, segnano un momento di straordinaria condivisione che sta superando steccati geografici e ideologici, in un momento in cui le divisioni si fanno sentire in modo insistente.

Alla vigilia dell’1 maggio, la difesa del posto di lavoro della giornalista Antonella Ciervo, firma materana del Corriere del Mezzogiorno diventa una battaglia per i diritti ancora più forte che si unisce al segno dell’identità materana e lucana messa da parte dalla decisione di chi è arrivato nel 2019 e pensando di aver trovato una terra di conquista, non ha pensato nemmeno un attimo a chiudere le porte di un quotidiano storico come il Corriere della Sera nella città che è stata Capitale europea della Cultura e che è ancora oggi il simbolo di un Sud che non si arrende e fa della resilienza e del riscatto le sue parole d’ordine.

Il diritto ad accedere all’informazione e alla conoscenza appartiene a ogni singolo cittadino e per questo non deve essere ignorato né calpestato.

Anche per queste ragioni, è ancora più incomprensibile e inaccettabile la decisione di tentare di ridurre al silenzio una città, una comunità, un territorio che tanto ha dato e continua a dare in termini di civiltà, condivisione, valore culturale.

Siamo semplici cittadini ma sentiamo di poterci mettere al fianco delle principali istituzioni materane e della regione nell’esprimere il nostro forte no al tentativo di vedere Matera come una terra da cui depredare senza restituire.

La raccolta di firme continuerà perchè la nostra voce è ascoltata dagli italiani convinti che ogni luogo abbia diritto al rispetto e alla dignità.



E QUELLA DI STAMPA LIBERA E INDIPENDENTE

La decisione dell’editore del Corriere del Mezzogiorno di ridurre drasticamente la foliazione dell’edizione della Puglia, ha colpito duramente la Basilicata con la scomparsa delle pagine dedicate a Matera e al suo territorio.

La scelta, definita ufficialmente come una “sospensione”, di fatto priva l’intera regione di una voce che, in un momento già delicato per l’informazione, si stava accreditando come una realtà attenta e obiettiva.

Il piano di ridimensionamento, respinto in una nota dal Corriere del Mezzogiorno di Bari, annulla un lavoro che nell’ultimo anno aveva consentito che l’esempio di Matera diventasse modello dal punto di vista sociale, culturale e etico di un Sud che non ha il cappello in mano e nel quale proprio questo quotidiano aveva svolto un ruolo importante. Lo dimostra ad esempio, il successo della mostra che la Fondazione Matera-Basilicata 2019 aveva promosso in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera e che aveva portato all’esposizione delle più belle copertine d’autore dell’inserto culturale del Corriere della Sera nelle sale del museo Ridola, evento sostenuto con grande rilievo e che oggi appare come una delle incongruenze che fanno più rumore in questa vicenda.

In poche ore il destino dello spazio che il Corriere del Mezzogiorno aveva riservato a Matera è cambiato, trasformandosi in un colpevole silenzio che ha cancellato la città dalle pagine del giornale, costretto a fare i conti nella sua edizione pugliese con un taglio feroce della foliazione.

La mobilitazione nata a poche ore dalla notizia, con prese di posizione nette di sindaco di Matera, presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019, presidente della Regione Basilicata, consiglieri regionali e comunali, enti e associazioni, insieme alla petizione spontanea di un gruppo di cittadini che ha raggiunto 500 firme in pochi giorni, sono il segnale del rifiuto di logiche che vogliono la città e la Basilicata come terra di conquista.

SLI – Stampa libera e indipendente Basilicata per questo, si batterà affinché questa scelta venga rivista dall’editore e il lavoro della collega di Matera, Antonella Ciervo, rimasta senza nessuna prospettiva occupazionale, non sia vanificato.

Potenza, 30 aprile 2020

Per Stampa libera e indipendente Basilicata: i consiglieri nazionali FNSI

Pierantonio LUTRELLI

Angela PEPE

I consiglieri del direttivo Assostampa Basilicata

Margherita AGATA

Alessandro BOCCIA

Enzo FONTANAROSA

Leandro Domenico VERDE

Il consigliere generale INPGI

Gianluca BOEZIO