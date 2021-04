E’ il Paese del ”tutto e contrario di tutto” dove l’autorevolezza dello Stato cozza con il protagonismo di alcune regioni e con un inevitabile scaricabarile di responsabilità. La polemica, Matera compresa, di individuare priorità nelle categorie da vaccinare è segnata da contraddizioni. Draghi, Speranza e il generale Figliuolo chiedono coerenza e il rispetto di priorità, evitando furbizie e scorciatoie, e a livello locale si indicano altre categorie : fragili ( da precisare) con il portale delle Poste da tenere d’occhio, commesse e commessi di grandi magazzini, avvocati, magistrati e guide, accompagnatori turistici come propone il sindaco di Matera Domenico Bennardi ma con le perplessità della Filcams Cgil. Chiaramente si attendono riscontri che sono i vaccini. Senza benzina non si cammina. Servirebbe sciogliere le campane a Pasqua, come ricorda Antonio Serravezza che, chiaramente, fa gli auguri di circostanza e di buon senso di …responsabilità a tutti. Del resto siamo in zona rossa e conviene restare a casa ad aprire le uova di cioccolato (andate a ruba) per scoprire la sorpresa… Occhio alla borsa e ai prelievi da finanza creativa. E se così fosse le campane avrebbero un suono cupo.



E’ PASQUA RESTIAMO A CASA

Uno dei simboli più legati alla Pasqua è certamente quello delle campane. A Pasqua non si dice tanto che suonano le campane, ma che si sciolgono le campane. Perché in realtà c’era davvero questa usanza, in passato, che le campane delle chiese, dopo la Messa del giovedì santo, venissero legate per poi essere sciolte solo dopo la lettura del Gloria che avveniva nella messa del sabato santo, quando le campane suonavano improvvisamente a distesa o in modalità della allegrezza. Ma, oggi, ai tempi del Covid-19 non so se le campane potranno regalarci allegrezza. Troppa gente in giro per la città e troppi casi di positivi in città. Sembra che la città giri al contrario, più casi di positivi al covid-19 e più gente esce di casa senza pensare al pericolo che è nascosto tra noi. Poi oggi mi ha fatto saltare dalla sedia il video del Sindaco che volendo prendere la parte degli addetti al turismo ha chiesto un via parallela alle vaccinazioni in corso per quest’ultimi per prepararci all’invasione dei turisti che si riaffacceranno la prossima estate.



Ma, scusate, ascoltate le parole del nostro presidente Draghi? Niente più vaccinazioni a categorie si deve assolutamente seguire un calendario di vaccinazioni a caduta ossia, dopo gli over ottantenni, i cittadini più deboli, i sanitari dovranno essere immediatamente calendarizzare gli over 70 e via via a scendere gli over 60 che sono le fasce di popolazione più debole. Troppi decessi in questi ultimi giorni. L’obiettivo in Italia è arrivare agli inizi dell’autunno prossimo con l’immunità di gregge. Il sentiero per arrivare a quella data non sembra però facile e privo di insidie. Prima di tutto devono arrivare altri vaccini ed essere distribuiti equamente per Regioni. Il vaccino è gratuito e, almeno per il momento non obbligatorio anche se i modi per obbligare, anche senza dirlo chiaramente, a vaccinarsi ci sono e non è detto che questo governo non li prenda in considerazione. Potrebbe essere la patente di immunità, senza la quale diventerebbe difficile viaggiare ed entrare in luoghi pubblici.