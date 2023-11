Un’onda rosa e un minuto di silenzio a Matera contro violenza di genere

Appuntamento a mezzogiorno, a Matera, in piazza san Francesco d’Assisi contro la violenza di genere. E’ l’invito che le associazioni Matera Rumore Odv, Comitato della Pace, Friday for Future Matera, Collettivodonnematera e Agedo Matera chiedono alla comunità locale, per ricordare alle oltre 100 vittime di intolleranza, soprusi e per cambiare, una volta per tutte, una cultura di sopraffazione, intolleranza, odio che rappresentano una sconfitta per tutti. Serve uno sforzo comune, insieme, per voltare pagina. E il flash mob è una occasione per cominciare a farlo.

IL COMUNICATO

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in programma sabato 25 novembre, le associazioni Matera Rumore Odv, Comitato della Pace, Friday for Future Matera, Collettivodonnematera e Agedo Matera promuovono un appuntamento collettivo per ricordare le vittime di femminicidio del nostro Paese, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno drammatico in costante crescita. Con l’organizzazione di questi momenti di riflessione si intende non solo rendere omaggio alle oltre 100 vittime di femminicidio, transicidi e persone trans e non binary, ma soprattutto ribadire l’importanza della costruzione di una nuova cultura rispettosa delle differenze di genere e contraria ad ogni tipo di discriminazione. A questo appuntamento, si invita la comunità ad esserci, non per un minuto di silenzio ma per fare tanto tantissimo rumore contro quello che ad oggi è un fenomeno devastante e drammatico. Con la consapevolezza che non può essere un evento, un appuntamento, estemporaneo a risolvere questo dramma comune nazionale. Consapevoli che sicuramente il vero “rumore” è dopo, e va fatto concretamente, con azioni costruttive, propositive e sopratutto incisive educative. L’appuntamento, causa condizioni climatiche, è stato posticipato alle ore 12.00 di domenica 26 novembre in Piazza San Francesco a Matera. Vogliamo urlare, a testa alta, con rabbia, il dolore che questa società sta vivendo! Affinché non ci sia l’ennesimo alibi che motivi ancora tanta atrocità contro le donne! Non è più ammissibile restare in silenzio, e manifestare restando con il silenzio, non ci si può fermare e/o restare indifferenti. Le associazioni promotrici vi aspettano domani …non mancate! Portate con voi pentole coperchi o strumenti musicali. Basta minuti di silenzio, rompiamo il silenzio! Contro la violenza sulle donne alziamo la voce! #UnitiControLaViolenzaDiGenere