Uno speciale annullo filatelico.I francobolli raccontano il voto delle donne”

Dal 26 aprile al 2 maggio 2023, a Potenza, si svolgerà la mostra filatelica dal titolo “Il cammino dei diritti. I francobolli raccontano il voto delle donne”, con uno speciale annullo filatelico. L’esposizione – promossa dal Comitato Unico di Garanzia (Cug) dell’Università degli studi della Basilicata, in collaborazione con il Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Poste Italiane di Trieste, il Servizio Filatelico di Poste Italiane e il Comune di del capoluogo lucano – sarà allestita nella Cappella dei Celestini, in largo Duomo. Alla cerimonia di inaugurazione, dalle ore 18.30, interverranno il Rettore dell’Unibas, Ignazio Marcello Mancini, la Prorettrice alle Pari opportunità e alle tematiche di genere, Aurelia Sole, la Presidente del Cug Unibas, Michelina D’Alessio, l’Assessore comunale alla Cultura e Turismo, Stefania D’Ottavio, la Curatrice del Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Trieste, Simonetta Freschi, il Responsabile Filatelia Poste Italiane Macro Area Sud, Giacomo Latrofa, e il Direttore della filiale Poste italiane di Potenza, Giuseppe Fusco. La mostra è curata da Michelina D’Alessio, Antonio Bixio, Domenico Cifelli e Licia Viggiani. L’iniziativa di un annullo filatelico è stata promossa dal Cug, in occasione del Quarantennale dell’Università della Basilicata, per “lasciare traccia nel tempo – hanno spiegato gli organizzatori – dell’articolato cammino compiuto dalle donne negli ultimi due secoli per ottenere il diritto al voto in diversi Paesi del mondo, così come delle celebrazioni per i primi 40 anni di vita dell’Unibas: due percorsi che si intrecciano intorno al tema della cultura del rispetto e della conquista dei diritti imprescindibili per un esercizio consapevole della cittadinanza democratica”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.