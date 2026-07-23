Uno si distrae al bivio, il nuovo film di Alessandra Lancellotti dedicato a Rocco Scotellaro debutta in prima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia

La Basilicata torna protagonista alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con “Uno si distrae al bivio”, il nuovo film della regista Alessandra Lancellotti, che sarà presentato in prima mondiale nell’ambito delle Notti Veneziane, la sezione realizzata dalle Giornate degli Autori in accordo con Isola Edipo.

Dopo Lucus, a Lucendo – A proposito di Carlo Levi e Il Re Fanciullo, la regista firma un’opera intensa e profondamente radicata nel territorio lucano, dedicata alla figura di Rocco Scotellaro, poeta, scrittore, sindaco di Tricarico e simbolo delle lotte contadine del secondo dopoguerra, scomparso prematuramente a soli trent’anni ma ancora oggi tra le voci più significative della cultura italiana del Novecento.

Lancellotti sceglie di raccontarlo attraverso un linguaggio cinematografico originale, definendo il suo lavoro un “western contadino cantato”, un film che rielabora i codici dell’epica classica e del western trasferendoli nel paesaggio rurale della Lucania. Ne nasce un viaggio poetico, musicale e visivo che attraversa campagne, borghi della Riforma agraria del 1950 e luoghi sospesi tra memoria e presente, interrogandosi sul destino delle aree interne, sul lavoro, sullo spopolamento e sul rapporto tra uomo e territorio.

Il “West” immaginato dalla regista coincide con le aree interne del Mezzogiorno, oggi segnate dall’abbandono ma ancora ricche di una memoria viva. Il documentario si muove tra osservazione e messa in scena, intrecciando le testimonianze degli anziani contadini e dei giovani agricoltori che continuano a vivere e coltivare questi territori, eredi di una civiltà che sembrava destinata a scomparire.

Al centro dell’opera emerge una domanda quanto mai attuale: che cosa resta della civiltà contadina dopo la fine delle lotte per la terra e il tramonto dell’illusione industriale? Se il Novecento aveva promesso emancipazione prima nei campi e poi nelle fabbriche, il presente lascia spesso in eredità un senso di spaesamento. Eppure, proprio in quei paesi che si svuotano, la terra continua a essere fertile e può diventare il punto di partenza per immaginare un nuovo futuro.

La narrazione prende forma attraverso il personaggio simbolico di Guastamacchia, contadino cantore che attraversa la Lucania in cerca di lavoro. La sua voce raccoglie e restituisce i racconti di una comunità che ha tramandato la propria storia soprattutto attraverso il canto, mentre nei versi di Scotellaro rivive il sogno di libertà e dignità del mondo contadino.

“Il film si muove alla ricerca dell’eredità della civiltà contadina, una civiltà paradossalmente superata e necessaria“, scrive Alessandra Lancellotti nelle note di regia. “Due generi riecheggiano nel tentativo di far rivivere antiche pratiche minacciate di scomparire: il western e il musical. Si mostrano miti e fantasmi che parlano di temi oggi più urgenti che mai: il lavoro, la difesa del paesaggio, lo sfruttamento, la mancanza di poesia e la sensazione di non avere più spazio e tempo per agire.”

L’opera rappresenta così anche un invito a riscoprire la figura di Rocco Scotellaro, autore ancora capace di dialogare con le nuove generazioni e con chi oggi continua a chiedere il diritto di costruire il proprio futuro nei territori dell’Italia interna.

Il film è prodotto dalla cooperativa cinematografica Caucaso, da oltre vent’anni impegnata nel cinema d’autore, insieme alla casa di produzione lucana Fedelissimi, in collaborazione con AAMOD – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Archivio Nazionale Cinema Impresa. La produzione si sviluppa tra Piemonte e Basilicata, intrecciando naturalmente il processo creativo con il territorio in cui la storia prende vita.

Il progetto ha ricevuto il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea, della Fondazione Lucana Film Commission e della Regione Basilicata attraverso il bando Lucana Doc, della Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund e del Fondo Etico di BCC Basilicata.

Prima dell’approdo veneziano, Uno si distrae al bivio era stato selezionato nel programma di residenza artistica Itineranze Doc 2025, dedicato allo sviluppo del documentario di creazione, ottenendo inoltre un riconoscimento nell’ambito di (IN)EMERGENZA 2026, durante il BFF Industry, con il sostegno di Cinecittà.

Con questa anteprima mondiale, la Mostra di Venezia accoglie un’opera che restituisce dignità cinematografica ai paesaggi della Basilicata e alla memoria di Rocco Scotellaro, trasformando il racconto della civiltà contadina in una riflessione universale sul presente e sul futuro delle aree interne italiane.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.