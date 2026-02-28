Uno sguardo su Gaza. Collegamento on line con Fra Francesco

Papa Francesco l’aveva detto in tempi non sospetti che eravamo sull’orlo della terza guerra mondiale e i protagonismi guerrafondai di un nuovo ordine mondiale, che continuano a seminare odio e sangue che colpiscono le popolazioni civili del Medio Oriente in particolare, come continua ad accadere a Gaza in una cappa di silenzio, che preoccupa e non poco sulle sorti e il destino del popolo palestinese che ha diritto a una Patria. Martedì 3 marzo sarà possibile saperne di più, su iniziativa della diocesi Matera-Irsina e Tricarico, nel corso di un incontro on line con Fra Francesco Ielpo, dell’Ordine dei frati minori francescani e Custode in Terra Santa.



“Lo sguardo su Gaza”

Incontro online con Fra Francesco Ielpo, OFM – Custode di Terra Santa

Martedì 3 marzo 2026, ore 19:00

Le Diocesi di Matera-Irsina e di Tricarico, guidate dal vescovo S.E. Mons. Benoni Ambarus, promuovono un incontro online aperto alle comunità diocesane e a tutti i fedeli che desiderano comprendere più da vicino la realtà che si vive oggi in Terra Santa.

Nel contesto del drammatico conflitto che continua a segnare la Striscia di Gaza e l’intera Terra Santa, le due diocesi lucane rinnovano il loro impegno di vicinanza e solidarietà verso le popolazioni colpite dalla guerra.

Per mantenere viva l’attenzione su questa terra martoriata, è stato organizzato un collegamento diretto con Fra Francesco Ielpo, OFM, Custode di Terra Santa.

L’incontro offrirà l’occasione di ascoltare in prima persona la testimonianza di chi vive e opera in quel territorio, conoscere le condizioni di vita attuali della popolazione e delle comunità cristiane, e comprendere quali siano oggi le necessità più urgenti a cui la comunità può rispondere con il proprio sostegno, anche attraverso la preghiera e gesti concreti di solidarietà.

L’appuntamento è fissato per martedì 3 marzo 2026 alle ore 19:00 e si svolgerà in modalità online. Gli organizzatori rivolgeranno domande a Fra Francesco e coordineranno il collegamento.

Per partecipare sarà possibile collegarsi al seguente link: https://meet.jit.si/losguardosugaza

Ufficio Comunicazioni Sociali

Arcidiocesi di Matera-Irsina e Diocesi di Tricarico