Uno ‘’sforzo” per aprire il Castello Tramontano e una strada per il Conte

Poche righe di riflessione da una concittadino che ama tanto Matera, come l’ingegner Piergiorgio Corazza, per il Castello Tramontano del quale ci occupiamo periodicamente in occasioni di eventi – come quelli propositivi del Fai- che consentono di visitare l’antico, incompiuto e cinquecentesco maniero. Un monumento finora non visitabile con continuità e, purtroppo, escluso dai tour turistici. Fatta eccezione per qualche foto. Corazza vorrebbe che possa essere reso fruibile così come è, dall’alto di quella collina di ‘’De Montigny’’, che ne fa un esempio di architettura militare del passato. Niente ‘’sovrastrutture’’ come accade per i manieri della Loira, ma un luogo che racconti la sua storia, con documenti, video legati al passaggio del Conte ‘’ GiovanCarlo Tramontano’’, che lo volle realizzare.



Un castello, rimasto incompiuto, a causa della morte violenta e prematura del suo committente, del quale hanno scritto Rosalba Demetrio, attuale presidente del Fai, dello storico Giovanni Caserta,o si sono ripiegati dopo un lavoro di ricerca l’attore e regista Antonio Montemurro che ne ha ricordato la figura- nella giusta luce- nel corso di rappresentazioni proprio davanti al Castello. E poi le ricostruzioni dell’Associazione “Giallo Sassi’’ che vanno al tragico epilogo del 29 dicembre del 1514, data delle morte del Conte. Ci piace ricordare, a titolo di cronaca,alcune proposte di ‘’rivitalizzazione’’ dei luoghi, come quelle dell’ex presidente del circolo La Scaletta, Franco Palumbo, per installarvi un ‘’lapidarium’’ con i tanti fregi lapidei sparsi qua e là che raccontano la storia della città. E di utilizzo del fossato per mostre e attività di animazione culturale o per un piccolo osservatorio delle stelle da installare sulla torre principale. Spunti, rimasti tali. Ma occorre tener d’occhio i ‘’movimenti’’ della collina e tutti gli aspetti della sicurezza dei luoghi. Ora c’è un parco fruibile dai cittadini, anche per spettacoli ed eventi estivi. Ma il vecchio maniero , tra storia e leggende, attende di aprire gli ingressi al pubblico. Finora solo voci. Attendiamo progetti, fatti e gestione, soprattutto. Corazza propone,inoltre, la dedicazione di una strada al Conte. Aldilà di quelle che ne fanno riferimento per motivi storici come via Riscatto…o di prossimità, come via del Castello. Agli esperti in toponomastica il compito di ripiegarsi sull’argomento.



LE RIFLESSIONI DELL’ING. PIERGIORGIO CORAZZA

Il castello Tramontano non è nella Valle della Loira

Se il castello Tramontano fosse stato nella valle della Loira, fra i cento castelli e fortezze, i francesi avrebbero fatto le seguenti cose: avrebbero costruito il ponte (non levatoio) per scavalcare il fossato di difesa ed entrare nel castello dal bellissimo parco che lo circonda. Avrebbero messo sulla torre le colubrine con i cesti delle palle di ferro, avrebbero montato sulle caditoie esistenti gli argani per il sollevamento dei materiali. Avrebbero arredato il castello come le torri di difesa medievali , con gli ambienti per gli armigeri e le armi del 500.

Ma il Castello Tramontano non è nella valle della Loira e la sua apertura al pubblico aumenterà l’offerta culturale turistica di Matera . Allora credo che nessuna arma o arredo vada aggiunto ma che sia lasciato nello stato in cui ci è stato consegnato dalla storia, rispettando la sua dignità di rudere.

Saranno realizzate solo due cose. Il ponte per entrare nel castello e La sala introduttiva, il luogo della narrazione, in cui pubblicazioni e filmati multimediali raccontano della città, del castello, dei castelli normanni, rendendo la visita una esperienza culturale da ricordare.



Raccontano soprattutto del suo autore il conte Giancarlo Tramontano che ci ha lasciato oltre al castello la bellissima storia di un tiranno ucciso da alcuni cittadini e dell’intera città che si è assunta la responsabilità del delitto, pagando il riscatto.

Una storia straordinaria raccontata da Giovanni Caserta in un suo recente libro, che rivela i veri mandanti del delitto.

La costruzione del castello, raccontata da Carmine di Lena , iniziò nel 1503, durò tre anni, impiegò 300 operai e 100 cavalli. Costò 25.000 ducati.

Il conte Tramontano è stato una personalità di rilievo nella storia del viceregno di Napoli del 500 e nel bene e nel male appartiene anche alla storia della nostra città. A Napoli vi è una via intestata a Gian Carlo Tramontano. Spero che la sua figura venga restituita alla realtà storica liberata dalle leggende che si addicono al tiranno (ius primae noctis ecc.) e che si possa intitolare una strada nella nostra città come a Napoli.

Spero anche che il castello, dimenticato, sia aperto al pubblico nel contesto di u una politica che promuova la capacità attrattiva del patrimonio storico di Matera per un turismo culturale .