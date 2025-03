Una ” lesione” alla Porta di Suso per piazza Duomo. Si intervenga…

Prima della festa della Bruna, naturalmente, così da evitare interventi dell’ultima ora o situazioni provvisorie che, per un motivo o per un altro, potrebbero restare tali. E del resto la storia cittadina insegna che è opportuno intervenire per tempo. C’ è uno ‘spazio” nel perimento interno dell’arco tufaceo della porta di Suso che porta in piazza Duomo, che va verificato. Potrebbe essere nulla o altro. Tocca ai tecnici fare un sopralluogo e verificare l’eventuale da farsi. Con l’occasione è bene sistemare un pezzo di pavimentazione saltato. Poca cosa.



Via Duomo è zona di transito di mezzi turistici, di servizi, di cantiere e di residenti e di turisti che, naturalmente, devono raggiungere piazza Duomo per diversi motivi. Già i turisti, ben accetti, ci mancherebbe. Ma ha preso piede la pessima abitudine dello ”sfregamento del tufo” da parte di cacciatori di souvenir, di fossili di conchiglie che sono la storia della città. Qua e là sono rimasti dei buchi…Si può provvedere, accanto a una doverosa campagna di informazione plurilingue per rispettare le bellezze della Civita?