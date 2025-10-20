Universo Salute, 21 ottobre presidio e incontro alla Prefettura di Potenza

“Si terrà domani martedì 21 ottobre dalle 10,30, davanti alla Prefettura di Potenza, il presidio dei lavoratori e delle lavoratrici di Universo Salute. Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno proclamato lo stato di agitazione del personale denunciando le gravi e reiterate violazioni da parte dell’azienda nei confronti dei dipendenti.” E’ quanto si legge in una nota, in cui i sindacati sostengono che “l’azienda continua ad agire unilateralmente, eludendo sistematicamente le relazioni sindacali e imponendo modifiche organizzative e turnazioni senza alcuna preventiva informativa. Da ottobre, oss e infermieri sono stati sottoposti a nuovi turni, con mancato riconoscimento dei riposi compensativi previsti dal decreto legislativo 66/2003 e dal contratto collettivo nazionale del lavoro Aiop Rsa. A partire da novembre, l’azienda ha comunicato che anche i fisioterapisti subiranno variazioni e stravolgimenti significativi dell’orario di lavoro, con un monte ore settimanale superiore a quello contrattuale. Persistono inoltre assegnazioni ai reparti senza confronto sindacale; ritardi nella convocazione dell’incontro bilaterale sull’organizzazione del lavoro, atteso da luglio; mancata definizione dell’accordo sull’annullamento del debito orario pregresso; assenza di riscontri sull’attribuzione del premio di produttività promesso nell’incontro del 30 luglio 2024. Infine, nonostante l’adeguamento delle tariffe da parte della Regione Basilicata (delibera di agosto 2025), l’azienda non ha ancora applicato il contratto Aris Aiop case di cura, continuando a utilizzare il contratto AIOP RSA, con un impatto negativo sui diritti e sulle retribuzioni dei lavoratori. Alla luce di tali criticità e della persistente elusione delle corrette relazioni sindacali, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale e richiesto al prefetto di Potenza l’attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione (art. 2 della Legge 146/90). Per questo motivo i rappresentanti sindacali nella mattinata di domani, contemporaneamente al presidio, incontreranno il Prefetto di Potenza Michele Campanaro.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.