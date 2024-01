Uniti nel dono, l’esempio di don Angelo per la Chiesa e per i bisognosi

Conosciamo don Angelo Tataranni da ragazzo, quando giocava con altri coetanei sulle collinette tra via Protospata e via della Croce ( un segno…?) e poi in parrocchia a Piccianello, accanto a quel moto di solidarietà, carità e di coerenza estrema che fu don Giovanni Mele, del quale quest’anno ricorrono, il prossimo 3 dicembre, i 20 anni dalla morte. Don Angelo ha continuato ad arare in silenzio e a piantare qualcosa di buono in quel solco , che è diventato sempre più profondo nella sua parrocchia di San Rocco . I risultati sono davanti agli occhi di tutti(mensa, alloggio, emporio, ascolto, altro) e hanno contribuito a dare risposte per quanti, migranti e italiani, vivono situazioni di disagio e chiedono un minimo di attenzione. Carità. E don Angelo, responsabile della Caritas, è tra le testimonianze ideali ( da parte l’anglicismo testimonial che non rende concetto e operosità) di come si possa fare con volontà, preghiera, mettendoci, cuore, anima, testa e braccia. Gli esempi servono a ‘contagiare’ altri che fino a ieri sono stati a guardare o a chiedersi : cosa posso fare per aiutare?”. La nota dell’ ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Matera-Irsina sull’iniziativa-progetto ” Uniti nel dono” è un contributo alla riflessione e a mettere una mano, come ripete un antico detto popolare, alla coscienza e al portafogli. C’è da sostenere l’operato dei sacerdoti, che danno testimonianza nell’aiutare chi ne ha bisogno. Buona lettura e passate parola…dando il buon esempio.



Promuovere e raccogliere le offerte dei donatori a sostegno di tutti i sacerdoti delle 226 diocesi italiane, inclusi gli anziani e malati e quelli in missione all’estero, è lo scopo del servizio “Uniti nel dono”, promosso dalla CEI.

Fino al 1984 la Chiesa e i suoi sacerdoti erano sostenuti, oltre che con le offerte libere ma non deducibili dei fedeli, anche con il finanziamento diretto da parte dello Stato.

Con l’accordo di revisione del Concordato tra Stato e Chiesa, divenuto legge nel 1985, nascono le offerte deducibili per i sacerdoti e l’8xmille che sono i due pilastri su cui si regge l’attuale sistema di sostentamento della Chiesa Cattolica.

Le donazioni, raccolte a livello centrale dall’Istituto Centrale Sostentamento Clero (www.icsc.it) e documentate in modo trasparente e a tutti accessibili, sono poi equamente redistribuite tra tutti i sacerdoti (32.000 in Italia distribuiti in 25.600 parrocchie)

Tra le molteplici iniziative dei sacerdoti italiani a sostegno delle nostre comunità spicca a Matera l’opera “La locanda del buon Samaritano” promossa da Don Angelo Tataranni, direttore della Caritas diocesana di Matera-Irsina: la presenta un articolo di Roberto Brambilla sul sito Uniti nel dono dal quale è anche possibile effettuare una donazione ed iscriversi alla newsletter mensile, così da rimanere informati sulle opere sostenute.



“Ogni offerta destinata al sostentamento dei sacerdoti è il segno tangibile della vicinanza dei fedeli, un mezzo per ringraziare tutti i sacerdoti, dal più lontano al nostro – sottolinea il responsabile del Servizio Promozione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio Compagnoni – Basta una piccola offerta ma donata in tanti”.

La presentazione dell’opera La locanda del buon Samaritano è contenuta nel Comunicato stampa “Uniti nel dono Campagna 2024 don Angelo Tataranni”.

Negli “Allegati del Servizio per la promozione del sostegno economico alla chiesa cattolica” sono riportati i dati riguardanti le entrate, il fabbisogno e un consuntivo di quanto raccolto a favore dei sacerdoti italiani.

A Matera don Angelo Raffaele Tataranni e la comunità della Locanda del Samaritano aiutano i più fragili con un tetto, alimenti e vestiario.

“Al fianco dei più fragili e dei vulnerabili” campeggia nella descrizione della pagina facebook della parrocchia di S. Rocco a Matera, una comunità di 4mila persone collocata in una zona storica e centrale della città lucana. Un messaggio per sottolineare il ruolo di riferimento per le situazioni di povertà economica e disagio sociale del circondario e, allo stesso tempo, una dichiarazione d’intenti e d’amore che don Angelo Tataranni, guida della comunità e direttore della Caritas diocesana di Matera-Irsina dallo scorso settembre, condivide quotidianamente con i suoi volontari, animati dalla cura verso il prossimo come segno tangibile della presenza della chiesa nei contesti più marginali ed esposti alle vulnerabilità. Un impegno che emana dalla “Locanda del buon samaritano”, un cuore solidale che produce un’azione articolata: dal dormitorio all’emporio solidale fino alla distribuzione del vestiario.

“Mettere tra parentesi la carità e l’attenzione agli ultimi non è mettere tra parentesi uno degli aspetti della nostra fede, ma è mettere tra parentesi il nostro stesso essere cristiani – spiega don Angelo su unitineldono.it -. Quando sono arrivato, nel 2002 in parrocchia c’erano già alcune iniziative di attenzione verso le persone più fragili. Noi abbiamo cominciato ad accogliere dei fratelli in difficoltà, italiani e migranti”.

I posti letto sono cresciuti esponenzialmente fino a diventare due strutture di accoglienza dedicate a don Tonino Bello e alla Madonna della Bruna, due case che diversificano la tipologia di ospiti, rispondendo a specifiche domande emerse dal territorio. L’immobile intitolato al vescovo pugliese che si trova proprio adiacente alla chiesa, è stato inaugurato nel 2018 ed è destinato a contrastare l’emergenza abitativa che riguarda migranti (richiedenti asilo e profughi) – l’accoglienza avviene in seguito alla segnalazione delle autorità locali di pubblica sicurezza su indicazione della Prefettura – ma anche tanti italiani travolti da una situazione economica insostenibile per la perdita del lavoro o a causa di una separazione. La seconda struttura accoglie, invece, detenuti in permesso premio per consentirgli di stare con le loro famiglie.

E in questo circuito della carità, dopo la casa, non possono mancare i beni primari: “Già in passato – racconta don Angelo, classe ’60, ordinato nel 1990 e a S. Rocco da oltre due decenni – assistevamo 500 famiglie, con la distribuzione dei pacchi. Ci siamo accorti però che quel sistema non dava dignità alle persone”. Nasce così l’emporio solidale “Il granellino di senape”, nel 2022, all’interno del salone della parrocchia: un supermercato dove è possibile fare la spesa sulla base di speciali punti assegnati a ciascuna famiglia. Un risultato di grande valore che denuncia una grave crisi economica cittadina: 370 persone solo nelle prime tre settimane di giugno si sono presentate all’emporio. E sempre sul fronte dell’emergenza alimentare, con quindici volontari in campo, dallo scorso giugno ha riaperto la mensa sociale che è intitolata, in un bellissimo filo rosso di carità legato al suo nome, a don Tonino Bello – 220 pasti a pranzo e a cena, 60 posti a sedere con possibilità di più turni -, un’iniziativa, tornata dopo il Covid, che si affianca al servizio d’asporto che resta comunque un’opzione a disposizione degli ospiti. Alla fine del pasto, al quale di solito partecipa anche don Angelo, i volontari abbattono il confine tra chi aiuta e chi è aiutato e si siedono ai tavoli per ascoltare gli ospiti e intercettare quelle problematiche sotterranee che a un ascolto superficiale possono non emergere.

Il percorso dell’aiuto prosegue con un guardaroba, si chiama “Vestiamo, atelier solidale”, gestito dal don con una quarantina di volontari. Il vestiario usato arriva da privati e da negozianti, poi i volontari compiono una precisa azione di selezione dei capi ancora dignitosi e quindi adatti a essere indossati.

In questa situazione davvero complessa – “rispetto al passato – ricorda don Tataranni – la povertà e le fragilità sono diventate più evidenti” -, c’è la grande mobilitazione della comunità: nei servizi di aiuto si impegnano pensionati, professionisti e anche studenti, in un ideale percorso di educazione alla solidarietà che può far ben sperare.



Questa è solo una delle tantissime storie di salvezza e aiuto portate avanti sul territorio da sacerdoti, impegnati in prima linea, e dalle loro comunità.

Nonostante siano state istituite nel 1984, a seguito della revisione concordataria, le offerte deducibili sono ancora poco comprese e utilizzate dai fedeli che ritengono sufficiente l’obolo domenicale che però solo in minima parte può essere usata dal parroco per il proprio fabbisogno. Da qui l’importanza di un sistema che permette a ogni persona di contribuire, secondo un principio di corresponsabilità, al sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani.

Diverse da tutte le altre forme di contributo a favore della Chiesa cattolica, le offerte per i sacerdoti sono espressamente destinate al sostentamento dei preti al servizio delle 226 diocesi italiane; tra questi figurano anche 300 sacerdoti diocesani impegnati in missioni nei Paesi più poveri del mondo e 2.500 sacerdoti ormai anziani o malati, dopo una vita spesa al servizio degli altri e del Vangelo. L’importo complessivo delle offerte nel 2022 si è attestato appena sopra gli 8,4 milioni di euro in linea con il 2021. È una cifra ancora lontana dal fabbisogno complessivo annuo, che ammonta a 514,7 milioni di euro lordi, necessario a garantire a tutti i sacerdoti una remunerazione pari a circa mille euro mensili per 12 mesi.

Nel sito www.unitineldono.it è possibile effettuare una donazione ed iscriversi alla newsletter mensile per essere sempre informati sulle numerose storie di sacerdoti e comunità che, da nord a sud, fanno la differenza per tanti.

La raccolta storica delle offerte per i sacerdoti destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero

Nella tabella che segue sono raccolti i dati storici sulla raccolta annuale delle offerte per i sacerdoti, destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero (I.C.S.C.) che le distribuisce ai circa 32 mila sacerdoti diocesani, dal 1989 al 2022.

Dati storici sulla raccolta annuale delle offerte per i sacerdoti

(Fonte: elaborazione C.E.I. su dati dell’I.C.S.C.)

Anni Donazioni (migliaia di €) Numerosità

delle offerte Numerosità

degli offerenti* Offerta media

(in €)

1989 13.193 105.704 98.367 125

1990 20.377 175.132 139.821 116

1991 21.232 185.370 143.124 115

1992 23.535 211.138 168.051 111

1993 22.492 189.213 152.362 119

1994 23.736 196.417 163.018 121

1995 22.397 190.057 156.395 118

1996 21.879 203.044 162.825 108

1997 21.773 197.588 155.712 110

1998 21.398 192.072 150.781 111

1999 20.553 189.475 148.049 108

2000 20.031 181.453 143.091 110

2001 19.293 182.634 143.476 106

2002 19.036 182.272 143.215 104

2003 18.326 176.801 140.280 104

2004 18.229 177.890 138.682 102

2005 17.470 169.764 133.411 103

2006 16.369 155.501 122.643 105

2007 16.803 171.544 128.943 98

2008 16.562 160.878 120.607 103

2009 14.908 147.065 114.481 101

2010 14.017 137.319 106.556 102

2011 12.794 126.940 99.207 101

2012 11.837 113.093 88.881 105

2013 11.251 117.272 88.309 96

2014 10.546 110.831 81.996 95

2015 9.687 97.582 71.822 99

2016 9.366 99.906 78.330 94

2017 9.609 102.820 78.176 94

2018 8.801 98.926 74.928 89

2019 7.837 85.756 66.509 91

2020 8.718 109.983 78.853 79

2021 8.438 106.184 75.826 79

2022 8.473 104.290 74.891 81

*dal 1989 al 2015 sono esclusi i donatori che hanno fatto un’offerta tramite il canale bancario, inclusi a partire dal 2016Conferenza Episcopale Italiana

Il fabbisogno per il sostentamento del clero anno 2022

Nel consuntivo relativo al 2022, il fabbisogno complessivo annuo per il sostentamento dei sacerdoti ammonta a 514,7 milioni di euro lordi, comprensivi delle integrazioni nette mensili ai sacerdoti (12 l’anno), delle imposte Irpef, dei contributi previdenziali e assistenziali e del premio per l’assicurazione sanitaria.

A coprire il fabbisogno annuo provvedono: per il 15,9% in prima battuta gli stessi sacerdoti, grazie agli stipendi da loro percepiti (per esempio quali insegnanti di religione o per il servizio pastorale nelle carceri e negli ospedali); per il 7,3% le remunerazioni percepite dagli enti presso cui prestano servizio pastorale (parrocchie e diocesi). Il resto è coperto per il 6,5% dalle rendite degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, per il 70,2% dall’Istituto Centrale Sostentamento Clero attraverso le Offerte deducibili per il sostentamento del clero e con una parte dei fondi derivanti dall’8xmille.

Nel 2022 le fonti di finanziamento sono state:

Copertura costi del clero – 2022 Milioni di euro %

Totale proventi per il sostentamento del clero 395,0 76,7%

Redditi degli Istituti diocesani 33,3 6,5%

Offerte per il sostentamento 8,5 1,6%

Quota dall’otto per mille 353,2 68,6%

Totale entrate personali e parrocchiali 119,7 23,3%

Remunerazioni proprie dei sacerdoti 82,1 16,0%

Parrocchie ed enti ecclesiastici 37,6 7,3%

Sono stati circa 32mila i sacerdoti secolari e religiosi a servizio delle 227 diocesi italiane: 29.722 hanno esercitato il ministero attivo, tra i quali circa 300 sono stati impegnati nelle missioni nei Paesi del Terzo Mondo come fidei donum, mentre 2.573 sacerdoti, per ragioni di età o di salute, sono stati in previdenza integrativa.

Conferenza Episcopale Italiana



Allegato 3

Modalità per fare un’Offerta per il sostentamento dei sacerdoti

Per sostenere i sacerdoti diocesani con le Offerte Uniti nel dono, si hanno a disposizione 4 modalità:

1 – Conto corrente postale

Si può utilizzare il c/c postale n. 57803009 per effettuare il versamento alla posta.

2 – Carta di credito

Grazie alla collaborazione con Nexi, i titolari di carte di credito Mastercard e Visa possono inviare l’Offerta, in modo semplice e sicuro, chiamando il numero verde 800 825000 oppure collegandosi al sito Internet www.unitineldono.it/dona-ora/

3. Paypal

Si può donare tramite paypal in modo veloce e sicuro selezionando questa opzione sul sito al momento della donazione. www.unitineldono.it/dona-ora/

4- Versamento in banca

Si può donare con un bonifico sull’iban IT 33 A 03069 03206 100000011384 a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero specificando nella causale “Erogazioni Liberali” ai fini della deducibilità.

L’elenco delle altre banche disponibili a ricevere un ordine di bonifico è consultabile su www.unitineldono.it/sostienici/.

5 – Istituti Diocesani Sostentamento Clero

Si può anche effettuare il versamento direttamente presso gli Istituti Diocesani Sostentamento Clero (elenco Istituti Diocesani Sostentamento Clero www.unitineldono.it/lista-idsc).

L’offerta è deducibile.

Il contributo è libero. Per chi vuole queste Offerte sono deducibili dal proprio reddito complessivo, ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali, fino ad un massimo di 1032,91 euro annui. L’Offerta versata entro il 31 dicembre di ciascun anno può essere quindi indicata tra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi da presentare l’anno seguente. Conservare la ricevuta del versamento.