Unitep promuove l’incontro “FAI, volontariato culturale”

Mercoledì 11 dicembre 2024, alle ore 17,00 nella Sala Consiliare della Provincia di Matera, Unitep Cultura incontra il FAI.

Sul tema: “FAI, volontariato culturale” parleranno la giornalista Beatrice Volpe, già vice caporedattore vicario della Rai e da giugno 2022 capo delegazione FAI di Matera, e la professoressa Liliana Riccardi, responsabile regionale FAI-scuola.

Per Unitep condurrà l’incontro la dottoressa Mimma Giovinazzo, Guida Ambientale Escursionistica, docente in Unitep nel corso “Conoscere la Basilicata”.

Con questo incontro si concludono per il 2024 i «Mercoledì di Unitep Cultura», gli incontri di natura formativa e informativa con esponenti del mondo del sapere.

Unitep, Associazione di Promozione Sociale, organizza attività didattiche, formative e partecipative, per la crescita culturale della popolazione di ogni età.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.