Unitep e le “Visioni di arte e scienza” raccontate da Rosanna Guida

Giovedì 23 febbraio nella sala conferenze del Museo RIDOLA si è svolta la conferenza della professoressa Rosanna Guida organizzata da Unitep Cultura in collaborazione con il Museo Nazionale di Matera. Argomento della conferenza è stato “Visioni di arte e scienza attraverso le opere di alcuni artisti contemporanei: Sergio Lombardo, Silvia Hell, Gianluca Codeghini, Paolo Cavinato, Michele Guido, Concha Jérez, Francesco Bertocco”. La professoressa Rosanna Guida, di origine materana, personalità molto conosciuta e stimata in campo accademico e artistico, è titolare di ruolo della cattedra di “Teoria della percezione e psicologia della forma” presso l’accademia di belle arti di Brera in Milano. “Dopo un breve saluto del presidente Unitep Costantino Dilillo, -si legge in una nota- la professoressa Maristella Trombetta ha dialogato con la professoressa Rosanna Guida, e la conversazione è stata introdotta dalla professoressa Carmela Dinnella, coordinatrice dei docenti Unitep. L’evento ha suscitato notevole interesse in città, tanto che la sala conferenze del museo era piena, le sedie tutte occupate e molti ascoltatori sono rimati in pedi a seguire la relazione.

Il pubblico ha avuto modi di scoprire i nuovi orizzonti dell’arte moderna, attraverso le opere degli autori in argomento: sonografie, performance e installazioni in ambienti urbani, pittura stocastica, gallerie e spaces virtuali, temi affascinanti esposti con sapienza e maestria dalla relatrice che ha illustrato come il rapporto dell’arte con la scienza sia sempre stato molto stretto, e che, a volte, esso è di reciproco scambio. nel senso che, non solo l’arte usa la scienza ma anche la scienza, a volte, usa l’arte per scopi epistemologici e scientifici. Stimolanti sono state le proposte concettuali della professoressa Guida circa i quesiti che gli studiosi si pongono oggi sugli scambi possibili tra scienza, arte, tecnica e tecnologia e su come l’arte svolga non solo una funzione “rappresentativa” rispetto alla scienza ma sappia contribuire epistemologicamente alla conoscenza scientifica.

Numerosi gli interventi successivi e le domande cui la professoressa Guida ha voluto rispondere con appassionata precisione. Dopo gli applausi la professoressa Guida ha promesso di ritornare presto a incontrare gli amici dell’Unitep.”