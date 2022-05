Quando si ha un obiettivo, ci si crede e si è credibili, si è aperti al contributo di tutti, anche un compleanno come quello che il borgo La Martella festeggerà nel 2023 si riempie di significati, di contenuti e apre a prospettive concrete di crescita sociale, culturale e produttiva. Merito della volontà e della coscienza identitaria dei residenti, a cominciare dai due Paolo Grieco e Paladino, pronti a rimboccarsi le maniche in ogni occasione, ai tanti che animano l’associazione ”Amici del borgo” o che dividono l’impegno nel comitato ”Ludovico Quaroni”. E così a un anno dal 70° compleanno, con torta spegnimento di candeline e fuochi di artificio, si è pensato alla vigilia del 69° per il 17 maggio prossimo, con un programma di massima che coinvolgerà- in piazza Montegrappa- cittadini, autorità e gli alunni delle scuole. Saranno proprio questi ultimi a tirar fuori canti e musiche, per passare a una ”estemporanea’ di disegni e pittura. Nel pomeriggio il confronto dibattito sul borgo La Martella,la celebrazione della Messa e a seguire un intrattenimento teatrale e il concerto di fiati del borgo che abbiamo visto all’opera lo scorso anno sul sagrato della chiesa di San Vincenzo de Paoli. Un assaggio di quello che i fattivi ”martellesi” e quanti sono coinvolti nel progetto stanno portando avanti passione e in settori diversi.



Aspetto,quello dell’inclusione e della volontà di lavorare per la Martella, che è parte importante della storia di Matera, sottolineata da Paolo Grieco tra le ‘anime’ delle celebrazioni del 70° anniversario del borgo. ”Quando siamo partiti con questa idea progetto – afferma – ci avevan considerati quasi dei pazzi. E invece siamo qui e continuamo a confrontarci e a coinvolgere tanti, sensibilità e professionalità diverse che con noi lavorarono per una identità, una storia che sono la memoria di Matera e di quello che le vicende degli uomini e delle donne dei Sassi hanno contribuito a farci apprezzare e studiare nel mondo”.E a confermarlo è la storia di La Martella, oggetto di attenzione e studio sul piano sociale, urbanistico e architettonico, e quel simbolo mostrato con fierezza da Paolo, per i 70 anni del borgo. Un’opera a rilievo realizzata dall’artista Francesca Cascione, con uno scorcio del borgo e in primo piano u’ traìn, il traino contadino fermo sui 70 anni di La Martella. Fermo per il compleanno… ma in movimento anche per dare uno scossone a Matera, alle tante ”spich vacont” (come si dice in dialetto) ”spighe vuote”, inconcludenti, che non conosco o ignorano storia e identità della ”Città dei Sassi”. E ci ha fatto davvero piacere constatare che al progetto La Martella contribuiscano donne e uomini di diversa estrazione sociale, culturale che stanno dando e daranno una mano concreta a realizzare il progetto.



Tra questi i ragazzi di Basilicatalink, che ad aprile hanno tenuto qui, un corso in lingua inglese per volontari, l’associazione Adriano Olivetti che porta avanti progetti precisi nel solco dell’illuminato imprenditore di Ivrea, il regista Geo Coretti e l’attrice Lia Trivisani, residente a Venusio ma legata al borgo La Martella per aver tenuto il primo spettacolo nel 2008. E il teatro ” Quaroni” è quello spazio che potrebbe contribuire e non poco a produrre cultura in loco, ospitando quanti in città- a causa dell’assenza di spazi e di progetti cantieri perenni come il cineteatro Kennedy e il Duni- non hanno possibilità per farlo. L’impegno per i 70 anni di La Martella è anche questo. Aprire , pensando già alla gestione, quel teatro che non puo’ restare chiuso. C’è una buona notizia ed è legata al collaudo per lo spazio esterno dedicato al cinema. Bene. Ma come di ce in dialetto ” Quonn m’ m’ha dichiarè?”. Quando sarà fruibile dai cittadini. E qui ci sono gli aspetti burocratici, sintetizziamo, e le volontà che allungano i tempi e accrescono la sfiducia dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per la Biblioteca ”Adriano Olivetti” potrebbe sbloccarsi qualcosa, con una proposta di gestione che l’Associazione Amici del Borgo si appresta ad avanzare.



Nulla ancora per un’altra biblioteca, al rione Spine Bianche, pronta, ultimata, arredata, che dovrà ospitare la dotazione libraria e documentale di Leonardo Sacco e con un impegno preciso dell’Associazione Adriano Olivetti, che non va disatteso. Anzi. Si sta perdendo tempo prezioso. Perchè? Dal Comune silenzio. L’auspicio è che il vento che spira da “La Martella” apra le menti di quanti continuano a baloccarsi di digitalizzazione improduttiva e altre amenità e si rimbocchino, piuttosto, le maniche. Contano i fatti e il 69° compleanno del borgo ne è una conferma, con incontri, attività culturali e iniziative che coinvolgeranno quanti si stanno impegnando per favorire riflessioni e il lavoro di rete, per valorizzare la storia del borgo progettato dall’architetto Federico Gorio insieme a Ludovico Quaroni, Piero Maria Lugli, Luigi Agati, Michele Valori. Ulteriore impulso per il 70° anniversario verrà dall’incontro che nei prossimi giorni gli organizzatori avranno a Roma con la Fondazione ” Adriano Olivetti” , per il ruolo avuto dall’imprenditore di Ivrea nel favorire il ”laboratorio urbanistico e sociale” che contribuì alla nascita del borgo e delle funzioni ospitate. Un cantiere in corso d’opera…sulle note della storia e della civiltà contadina, che ritorna, come potrebbe ritornare ”Note di settembre’ quella rassegna canora di 10 anni fa promossa e organizzata da Paola Paladino. Al lavoro…con musica, teatro, cinema, gastronomia con quella sagra della crapiata, che è tanta parte della dieta mediterranea.