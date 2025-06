UNIBAS: PRIMA PRESENTAZIONE ITALIANA DI AZTEC LATIN (OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2024)

Matera ospita un evento accademico di grande rilievo: la prima presentazione italiana di Aztec Latin. Renaissance Learning and Nahuatl Traditions in Early Colonial Mexico, l’ultima opera di Andrew Laird, Professore alla Brown University, tra i massimi esperti internazionali di tradizione classica in America Latina.

Pubblicato da Oxford University Press nel 2024, il volume propone una visione innovativa e profondamente documentata del Rinascimento nelle Americhe, raccontando la storia di un’educazione umanistica che si sviluppa, sorprendentemente, oltre i confini europei. In un contesto segnato dalla conquista spagnola, il latino si trasforma da lingua del potere coloniale a strumento di espressione e affermazione intellettuale per una nuova élite indigena formatasi presso il Collegio di Santa Cruz a Tlatelolco. Parallelamente, la lingua nahuatl assume in Messico un ruolo analogo a quello del latino in Europa, diventando veicolo di cultura e sapere.

Con un approccio interdisciplinare che unisce filologia, storia e studi postcoloniali, Aztec Latin ricostruisce l’incontro tra umanesimo europeo e tradizioni indigene, rivelando un Rinascimento messicano finora ignorato dalla storiografia classica. Attraverso l’analisi di manoscritti, petizioni in latino, traduzioni e testi bilingui, Laird mostra come la cultura classica sia stata riappropriata, reinterpretata e trasformata dai popoli nativi.

L’incontro, organizzato dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, Delegazione di Matera “Giuseppe Bruno” e dal Dipartimento DIUSS dell’Università degli Studi della Basilicata, vedrà il Prof. Laird in dialogo con il Prof. Giancarlo Abbamonte (Università di Napoli Federico II), studioso di riferimento nel campo della ricezione dei classici.

Il seminario è curato dalla Dott.ssa Nicoletta Bruno, Presidente AICC Matera, ricercatrice presso l’Università di Basilea e honorary fellow alla University of Liverpool, insieme al Dott. Carmelo Nicolò Benvenuto, Segretario AICC Matera e assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi della Basilicata. Interverranno, inoltre, il Prof. Francesco Panarelli, Direttore del DIUSS dell’Università degli Studi della Basilicata, e il Prof. Aldo Corcella, docente di Filologia Classica presso l’Ateneo lucano.

Acclamato dalla critica, il libro è stato definito dal Times Literary Supplement “a staggeringly rich and erudite study”, “a magnificent exploration of the deployment of a humanistic educational system in Mexico.”

L’evento rappresenta un’occasione unica per il pubblico di incontrare uno degli studiosi più innovativi della scena internazionale e riflettere su temi oggi centrali: colonialismo, identità, educazione e dialogo interculturale.

Ingresso libero

L’incontro si svolgerà in lingua italiana