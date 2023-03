Unibas: la voce degli studenti in podcast

Come è stato ricordato in occasione del quarantennale dell’Università degli Studi della Basilicata, l’università degli studi della Basilicata, nei suoi primi 40 di attività, ha ampliato la sua offerta formativa elevandone la qualità e la competitività. E se in ciò un ruolo importante lo hanno giocato le scelte politiche e istituzionali, così come ha influito la professionalità del corpo docenti, anche chi sta dall’altra parte della cattedra ha avuto un ruolo in questo percorso. Davide Di Bono, presidente del Consiglio degli studenti per il biennio accademico 2021-2023, racconta proprio il ruolo degli studenti nella crescita dell’ateneo e rivolge un accorato appello alle istituzioni in questo podcast: Unibas: la voce degli studenti – Basilicata in Podcast | Podcast su Spotify

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.