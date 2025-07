Un’esplosione di suoni, sapori e identità: Senise lancia il suo primo Summer Festival.

Il cuore di Senise ha pulsato di vita sabato 26 luglio, quando Piazza Aldo Moro si è riempita di colori, suoni, sapori e orgoglio territoriale grazie al debutto del Senise Summer Festival, evento ideato e promosso dall’organizzazione di eventi “Calì Events” capitanata da Nicola Lista.

Grande protagonista della serata è stato il peperone IGP di Senise, celebrato attraverso un percorso gastronomico creativo che ha reinterpretato i piatti della tradizione in chiave contemporanea. Tra le proposte più apprezzate: Pasta con mollica di pane e peperone crusco sbriciolato, ciambotta servita in panino artigianale, cantucci al peperone e cannoli ripieni di crema o ricotta ai peperoni. Il tutto accompagnato da birre artigianali lucane.

Un’esperienza multisensoriale che ha valorizzato l’identità culinaria della Basilicata, trasformando ogni assaggio in un omaggio al territorio.

Il cuore pulsante del festival è stato il palco, che ha ospitato progetti musicali capaci di raccontare il Sud nelle sue mille sfumature, tra radici popolari e sperimentazioni moderne: Rock AM Band, il progetto del cantautore Rock AM, che ha presentato anche il suo ultimo singolo “Flamenko”; Erika Marcelli, giovane e talentuosa cantante locale e primo posto nella categoria “Miglior Cover” al contest WinnerGo portandosi a casa il prestigioso “Elefantino d’Oro”; gli Accipiter, band che ha reinterpretato in chiave contemporanea le sonorità tradizionali del Sud Italia, mescolando folk, pop e funk; i Sud Sound System, vere leggende del reggae e dancehall salentino, portavoce da decenni di contaminazione musicale e impegno culturale. Sul palco, gli artisti non si sono limitati a esibirsi: hanno celebrato il prodotto locale, gustandolo e condividendone l’essenza con il pubblico.

Come segno di gratitudine e connessione con il territorio, a ciascun artista è stato donato oltre che una targa di riconoscimento anche un Peperone Crusco in ceramica, opera dell’artista e artigiano campano Nicola Craba. Realizzata in galestro nero privo di piombi e reagenti, la scultura si distingue per le sue sfumature naturali – dal rosso scuro al giallo fino all’arancio – che richiamano l’aspetto di un peperone autentico, ottenute attraverso un particolare processo chimico che si manifesta durante la cottura.

Questa forma simbolica e contenitore della memoria è stata esposta in piazza, raccogliendo ammirazione e diventando emblema visivo della manifestazione. Il progetto, che unisce innovazione artistica e tradizione, ambisce a rappresentare la Basilicata anche su scala internazionale.

A chiudere simbolicamente il festival è stato il progetto musicale Italodisco, che ha fatto ballare e cantare i presenti, concludendo l’edizione in un’atmosfera di festa e allegria.

“Abbiamo voluto creare qualcosa che parlasse di noi, del nostro territorio, del nostro sapore più vero”, ha dichiarato Nicola Lista. “Il successo di questa prima edizione ci spinge a guardare al futuro con entusiasmo e nuove idee, ma sempre con la stessa voglia di autenticità e condivisione”.

Il Senise Summer Festival nasce con l’ambizione di diventare un appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione culturale, musicale e gastronomica della Lucania, e questa prima edizione ha già dimostrato tutto il suo potenziale.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.