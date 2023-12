Una vita tra incudine e martello : Mest V’cinz la V’rdir l’ultimo fabbro ferraio di Matera

E’ l’ultimo fabbro ferraio di Matera e a 86 anni ‘’passa il tempo’’ nel suo ‘’Grottone’’ di contrada San Gregorio tra visite di amici, ricordi, una battute e quell’incidere ritmico e preciso del martello che batte il ferro su un’incudine, che ne ha viste tante sotto i colpi della famiglia Vignola. Vincenzo Vignola, noto come mest Vcinz ” La V’rdir” (la verdura), per via di un intercalare, riferito al saporito ortaggio, che nonna Rita amava ripetere. Conosciamo mest V’cinz dalla prima Repubblica, per le tante saldature alla marmitta delle auto o per piccoli lavoretti in ferro battuto che sono lì a testimoniare la sua maestria artigiana, e siamo andati a trovarlo prima – come ci ha confessato- di mettere da parte i ferri del mestieri. Ma finchè se la sente…come si fa a rinunciare a rendere duttile e malleabile il ferro, che ha contrassegnato ‘’quattro ventine’’ della sua vita? Vedremo, il 2024 è al giro di boa… E se ha tirato tanto la carretta, anzi uno sciarabboll come ci racconterà più avanti, un segreto c’è.



‘’ La mattina bevo due litri di acqua – dice Mest V’cinz, che è cavaliere della Repubblica- perchè abituato al lavoro dei campi, quando trebbiavamo che faceva caldo e la polvere era tanta . Oltre all’acqua bevo un po’ di latte con qualche goccio di caffè . Al lavoro mi porto un po’ di frutta durante la mattinata. Poi pranzo ma niente vino, al massimo mezzo bicchiere. E poi acqua. La sera una cena frugale. Sono stato abituato così.Eravamo nove figli, tre donne e sei maschi,io ero il più grande, due fratelli minori sono deceduti . Ho iniziato a lavorare da piccolo, con mio padre Nicola, da Santeramo in colle ( Bari) che ha vissuto fino a 102 anni. A Matera, dove sono nato, avevamo una bottega in via D’ Addozio, nei pressi della chiesa dia Sant’ Agostino. A scuola, che era Piccianello tra le case fatte costruire da Mussolini, ci andavo e con non poche difficoltà economiche. La maestra Calculli voleva a tutti i costi che a scuola si andasse con le scarpe e non a piedi. Ne avevo solo un paio e dovevo tenerle per le festa. Mia madre mi consigliò di calzarle solo in classe e poi di toglierle nel tragitto da casa all’edificio scolastico e viceversa. Poi andavo subito alla bottega di fabbro ferraio di mio padre, che aveva bisogno di aiuto. Papà era un maestro che costruiva serrature, battenti, ferrava i cavalli, muli, asini. Nel periodo invernale tagliavamo i peli ai muli appena iniziavano a lavorare, perchè non sudassero e non si ammalassero . Conservo ancora i ferri che avevo forgiato in quel periodo o fatti da mio padre. C’erano anche altri fabbri come Coretti ” Ciucumbàr ”che lavoravano i vomeri, ma non ferravano gli animali. Poi ‘’ Mtrion’’ che stava giù al Liceo, in via Ridola, e aveva una squadra di ragazzi davvero in gamba. Era un artista alla forgia’’



Un mondo di artigiani per i bisogni del mondo contadino.E intorno a quella dei Vignola, ci racconta mest V’cinz, c’erano altre botteghe come quelle di falegnami , calderai , ” Tatonn u’ quallarel” della famiglia Giasi che fabbricavano caldaie in rame per i diversi usi. Artigiani che poi si trasferirono in via Regina Margherita, oggi via delle Beccherie. Ma la famiglia Vignola era nota anche per una produzione davvero unica, quella dei calessi o ‘sciaraballo’’ dal francese ‘’Char- à bancs“, che letteralmente significa ‘carro con panche in legno trainate’.



‘’Costruire sciaraballi- continua il nostro anziano fabbro ferraio- era una specialità di mio nonno insieme a mio padre. Venivano da Santeramo e a Matera trovarono subito lavoro, con una commessa di due portoni, dotati di serrature, giunture, fatta dai duchi Malvinni Malvezzi per il Palazzo che è sulla Civita. Cosa che realizzarono in breve tempo e con piena soddisfazione del committente, tant’è che ci proposero di realizzare anche u’ sciarabboll con balestre e altri accorgimenti tecnici, che realizzammo modellando il ferro battuto a colpi di martello sull’incudine’’ . Una esperienza professionale interrotta dalla guerra,ma che restò nella memoria di mest V’cinz, che era tutto casa, bottega e scuola, perché c’era da lavorare e l’Italia doveva rialzarsi. Tanti sacrifici e un ricordo particolare dell’aiuto alle popolazioni, ricevuto dalle truppe di liberazione.



‘’Dopo la guerra e l’insurrezione del 21 settembre 1943- ricorda il vulcanico fabbro materano- arrivarono a Matera i militari americani e polacchi e per tanti fu una salvezza, perché il cibo scarseggiava. Ricordo che i soldati in piazza Vittorio Veneto distribuivano la ‘’zuppa’’ in grandi pentoloni e noi ragazzi ci facevamo avanti con gavette e altri recipienti. Mi chiedevano quanti eravamo a casa e io dicevo che eravamo 11, tanto da riempire un secchio di minestra. Anche mia sorella faceva la fila e prendeva altre razioni, che finirono con l’alimentare anche i maiali. Tempi tristi ma ci aiutarono ad andare avanti’’. E arrivò il tempo di fare, qualche anno più tardi, una scelta per il futuro. ‘’ Papà mi chiese cosa volessi fare – ricorda ‘’ La V’rdir’-. Se lavorare con lui o se preferissi andare a imparare un mestiere altrove. Mi misi a fare il fabbro ferraio e conobbi una ragazza- Mi sposai a 33 anni con mia moglie Bruna Gravina. Suo padre era muratore. Ho avuto due figli. E ho mandato avanti la famiglia senza guardare l’orologio…e a far crescere l’attività, con il trasferimento dell’officina dai rioni Sassi, alle Fornaci di via delle Croce e poi Ho lavorato nella sede di Recinto Marconi, e per alcuni anni insieme a mio figlio Nicola. Poi il trasferimento da qualche anno al ‘’ Grottone’’ di contrada San Gregorio dove mi diletto a fare qualcosa finchè me la sento. Del resto l’età avanza e non ho più la forza di un tempo. Ma qui si sta in silenzio. Viene qualche amico a trovarmi e insieme ricordiamo i tempi andati. Qui un tempo c’era lo jazz dei Gaudiano ‘’U r’cckhiorl’’, che hanno gestito nella zona di San Pardo un trappeto, per la molitura delle olive. Comprai da loro questo posto, quando d’estate lavoravo con la trebbia e mi spostavo da una tenuta all’altra’’.



E qui il racconto di Mest V’cinz si trasferisce in aziende e contrade dell’agro tra proprietari terrieri che si prenotavano per la mietitura meccanizzata, che consentiva di risparmiare tempo e danaro. ‘’Ho lavorato – ricorda Mest V’cinz- dapprima con una trebbia antica, la Bubba, poi la Clayton con trebbia e crivello, poi passai a una ‘’Cicoria’’ prodotta a Palazzo Gervasio ( Potenza) e senza crivello. Era un mezzo innovativo, unico, che consentiva di ridurre tempi, fatica e rischi di incidenti.



Mi sono fatte le ossa grazie a mio padre, che aveva in uso la trebbia -negli anni Cinquanta- dei duchi Malvinni . Il mezzo era una caldaia a vapore, enorme, come quella delle vaporiere che emettevano fumo. Era alimentata a paglia e acqua. Occorreva stare attenti alla pressione e alla lancetta del manometro. Mai sia scoppiava… erano danni anche per le persone. Mio padre comperò trebbia e caldaia dai duchi, che avevano problemi finanziari. A pensarci ho il rammarico di averla demolita, dopo averla ridotta a pezzi per rivenderla al ferrivecchi. Sarebbe stato un pezzo di antiquariato, della meccanizzazione agricole che oggi è ricercato dagli appassionati. Quel tipo di trebbia era trainata buoi robusti, che in seguito vennero sostituiti da un trattore Landini ‘’a testa calda’’.



Il lavoro, intanto, aumentava con la necessità -anche in relazione al graduale spopolamento dei rioni Sassi- di trovare una nuova sede, che fu trovata in via della Croce, dove c’erano le ‘fornaci’ per la cottura dei mattoni.di tegole ‘’embrici’’ . L’officina dei Vignola si sistemò sistemazione in quel che restava della grande fornace Morelli, dopo l’abbattimento di gran parte della struttura a causa di un ‘’motore’’ che proveniva dal rione Serra Venerdì. ‘’ Ricordo quell’episodio – ricorda mest V’cinz- che procurò sconforto nel signor Morelli tanto da venir colpito da un infarto. Morì. E noi trovammo ospitalità in un pezzo di quel che restava della grande fornace. Stavamo bene. Poi abbiamo avuto il suolo accanto al mattatoio, dove costruimmo l’officina insieme a mio padre. E’ stata la sede storica per tanti anni. Quanti ricordi e lavori fatti ! La Trebbia la vendetti . Poi è venuta la scelta degli ultimi anni ,nella pace del ‘’ Grottone’’ che è stato un po’ un ritorno al passato, tra attrezzi, manufatti che ricordano un percorso lavorativo fatto di sacrifici e anche di soddisfazioni. E con il rammarico che nel nostro Paese artigianato e, soprattutto, apprendistato sono penalizzati e con poche possibilità per il ricambio generazionale’’ . Come non dargli torto. Altro che facoltà del made in Italy…Se i maestri di antichi saperi e tecniche scompaiono chi insegna loro come si forgia il ferro? L’intelligenza artificiale? Mah…Le solite cose fatte a tavolino, ignorando la realtà che scompare o rischia di scomparire. Mest V’cinz avrebbe tanto da insegnare, tra passione per il mestiere, fatti e immagini del passato.



‘’Il ricordo più bello? Tanti- risponde il nostro fabbro ferraio. Su tutti u’ sciarabboll e, soprattutto, le tante trebbiature eseguite in aziende grandi e piccole. ‘’ Quando si trebbiava era una festa- ricorda Mest V’cinz- si mangiava tre volte al giorno. Alle 4.00 la macchina era in moto e ci si fermava intorno alle 8.00 con salumi, formaggi, vino. Verso mezzogiorno maccheroni ‘’ u’ sckaffttin’’ al sugo di pollo ‘’ u’ uardidd’’ , poi arrosto di agnello, caprettone e patate. E a sera una cena simile con la presenza a volte della musica e l’improvvisazione dell’arjanett,, l’organetto’’. Ma ci sono stati anche episodi tristi, legati a tragiche fatalità, che hanno visto spegnersi una vita. “ Erano i tempi della trebbia con caldaia a vapore- ricorda Vignola- e allora non c’era l’elevatore per sollevare i covoni. Erano state studiate delle banchine mobili per superare il problema e il sollevamento avveniva a mano. Sopra c’erano delle donne e una di loro invitò un’altra a sbrigarsi, aggiungendo alcuni sfottò del tipo ‘’ No pensare o’ zit al fidanzato’’ , invitandola a spostarsi con un ‘’ Lliv’t da nont’’ ( ,spostati, togliti davanti) ma nel senso buono del termine. Fatto sta che la poverina cadde nella trebbia ed ebbe tranciate le gambe fino bacino. Non c’erano telefoni, Vennero i carabinieri con la ‘’campagnola e per alcuni’’. Che disperazione. Con la trebbia si piangeva e si rideva’’. Mest V’cinz scuote la testa mentre gli scorre davanti il film della vita. Pensa di smettere. L’anno prossimo, si vedrà. Ma fin quando se la sente tira dritto. Qui sta bene…E’ un archivio vivente di buone pratiche. Buon anno mest V’cinz! Incudine e martello hanno ancora da battere nella storia dell’artigianato cittadino.