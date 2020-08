Un asilo, quello di Matera dell’ex Onmi di via Gramsci, che ha visto generazioni di piccoli materani curati da maestre che li hanno seguiti alla distanza, fino a incontrarli negli anni ormai uomini e donne nei diversi percorsi della vita. E tra le maestre anche una figura che ha segnato storia e impegno per la salute e la crescita dei piccoli di quell’asilo, che lunedì 3 agosto alle 17.30 gli sarà dedicato, quale segno di gratitudine della nostra città per quanto fatto nella Prima Repubblica. Furono i tempi del medico pediatra Mauro Padula, don Mauro, come lo ricordano in tanti, che lasciò una traccia importante nella storia cittadina per i minori, la famiglia, i servizi sociali. Lui, al taglio del nastro non ci sarà, ma resta il ricordo di una figura impegnata, umile,professionale che in tanti -a cominciare dalle figlie Silvia e Rita- portano nell’archivio della memoria. Ne avevamo parlato tre anni fa in altri servizi https://giornalemio.it/cronaca/per-asilo-via-gramsci-a-mauro-padula-dopo-le-coop-tocca-al-sindaco/ e https://giornalemio.it/cronaca/scuola-infanzia-ex-onmi-in-memoria-di-don-mauro-padula/ e siamo contenti che quella dedica sia giunta a buon fine. Anche per quello che rappresenta e continuerà a rappresentare l’asilo di via Gramsci, che il prossimo anno compirà i 60 anni dall’attivazione. Era il 18 luglio 1961… Sarebbe bello che i nati di quell’anno partecipino a quell’evento. Giriamo la proposta all’Amministrazione comunale di Matera e ai gestori del servizio del Consorzio ”La Città Essenziale”-



Alla cerimonia evento parteciperanno il Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri; l’Assessore alle Politiche Sociali, Marilena Antonicelli; il Presidente del Consorzio La Città Essenziale, soggetto affidatario del servizio, Giuseppe Bruno; il Presidente della Coop. “Il Puzzle” che gestirà il servizio, Eustachio Martino.