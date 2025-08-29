Una vita in trincea per la legalità. Grazie, don Basilio

Non ha mai avuto peli sulla lingua don Basilio Gavazzeni, sacerdote bergamasco,che a Matera ha retto la parrocchia di Sant’ Agnese, nel quartiere di Agna, a cavallo di due secoli insieme a un altro bergamasco come padre Severino Donadoni. Il cuore di Don Basilio ha cessato di battere a 80 anni , per tornare alla ”Casa del padre’, dopo un periodo di sofferenza. La notizia della sua scomparsa ha destato incredulità, stupore, rammarico nella comunità materana, che ha avuto modo di apprezzarne spessore culturale ( lo ricordiamo per i suoi articoli forbiti e improntati alla riflessione per il settimanale Città Domani) e per tutta una serie di interventi di taglio morale e di stimolo alla città a ritrovare motivazione e identità. E’ stato sempre in trincea nella lotta all’usura e alla cultura antidebito, dando vita con Angelo Festa alla Fondazione lucana antiusura ”Monsignor Cavalla’. E con un invito a denunciare gli strozzini che portarono a un attentato dinamitardo alla chiesa di Sant’Agnese il 6 maggio 1994 . Arrivò, più avanti, anche una inchiesta giudiziaria, insieme ad altri esponenti del coniglio di amministrazione, conclusasi dopo tempo con una assoluzione. Don Basilio è stato un sacerdote dalla schiena dritta, pronto a parlare con chiunque, anche con Mel Gibson che a Matera girò nel 2002 ”The Passion”. E poi l’impegno sociale a servizio di giovani anziani,persone indigenti, per la cultura .Con quel premio per la ”Città cristologica” assegnato da oltre 10 anni all’autore della migliore opera letteraria in lingua italiana, , dedicata al Cristo nella storia, della fede e della cultura. E alla parrocchia don Basilio era legato, anche dopo l’arrivo del giovane parroco don Nino Martino. Una parola per tutti, pronto a interessarsi di quelle novità positive come il comitato di quartiere che voleva spendersi per il bene comune. E anche da lui l’esortazione ad andare avanti, con coerenza. Grazie don Basilio. I materani, e non solo, attendono di dargli l’ultimo saluto in quella parrocchia che era e resterà la sua casa.I funerali saranno celebrati lunedì 1 settembre, con inizio alle 10.00, nella chiesa di Sant’Agnese.