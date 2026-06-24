Una valigia, due scarpe e il coraggio di scegliere: il viaggio di Arabella nel nuovo romanzo di Isa Grassano

Ogni scarpa vuole il suo piede e ogni piede la sua scarpa. Ce lo insegna la fiaba di Cenerentola e la sua preziosa scarpetta di cristallo, ma anche la saggezza popolare quando ricorda che non si possono tenere due piedi in una scarpa. Certo che no. Si possono però avere tante scarpe, una per ogni strada che la vita ci mette davanti, per ogni decisione che siamo chiamati a prendere. Decisioni che, spesso, non fanno il paio con la ragione.

Bisogna scegliere se camminare comodi e sportivi oppure scomodi ed eleganti. Un piede nella favola e l’altro nel mondo reale, con la consapevolezza che, in fondo, nessuno potrà mai toglierci quello che abbiamo ballato.

E allora viene spontaneo chiedersi: quali scarpe indosserà Arabella? Una décolleté rossa dal fascino irresistibile o una sneakers pronta a correre verso una nuova libertà? E noi, leggendo A volte è complicato, cammineremo con lei sui tacchi dodici o rasoterra?

La risposta è già nascosta nella splendida copertina scelta da Giraldi Editore. Una valigia aperta, una décolleté rossa e una sneaker. Due mondi. Due possibilità. Due modi diversi di affrontare la vita. È una copertina che racconta prima ancora di essere letta, perché il romanzo di Isa Grassano, sequel del grande successo Un giorno si un altro no, sempre edito da Giraldi Editore, parla proprio di questo: delle scelte che cambiano il nostro percorso e di quelle che, invece, finiscono per cambiare noi.

Con A volte è complicato, Isa Grassano riporta i lettori accanto ad Arabella, protagonista già amata per l’appunto in Un giorno sì un altro no, definita da Elle la “Bridget Jones made in Italy”. Ma se allora era soprattutto alla ricerca di un equilibrio, oggi Arabella è una donna più consapevole, senza aver perso quell’ironia che la rende autentica e incredibilmente vicina a chi legge.

Lavora nel mondo funerario, un mestiere insolito che nell’era digitale diventa custode di ricordi e memoria. Un contesto che potrebbe sembrare distante dalla leggerezza e che invece diventa il luogo perfetto per raccontare la vita, quella vera, fatta di addii che insegnano quanto sia importante scegliere di vivere fino in fondo.

Isa Grassano possiede una qualità rara: riesce a parlare di emozioni senza trasformarle in melodramma. Scrive con una leggerezza intelligente, quella che fa sorridere mentre, quasi senza accorgersene, costringe a fermarsi su domande profonde. Esistono davvero le seconde possibilità? Quanto pesano i rimpianti? E soprattutto: quanto coraggio serve per scegliere chi vogliamo essere?

Arabella inciampa, riflette, si entusiasma, si lascia travolgere dai sentimenti, dubita. Come tutti noi. Ed è proprio questa imperfezione a renderla una protagonista così credibile. Accanto a lei c’è Sara, l’amica che tutti vorrebbero avere: presenza discreta ma fondamentale, capace di riportare la protagonista con i piedi per terra (a volte anche senza scarpe) quando il cuore prende il sopravvento.

E poi ci sono gli uomini, naturalmente. I ritorni inattesi, i messaggi che arrivano quando meno te li aspetti, le passioni che sembravano archiviate e che invece trovano ancora il modo di riaprire vecchie stanze del cuore. Ma sarebbe riduttivo definire A volte è complicato un romanzo sentimentale. L’amore è solo uno degli strumenti con cui Isa Grassano racconta qualcosa di più grande: la ricerca della propria identità.

Anche i luoghi diventano personaggi. Roma, Bologna, Sorrento, le Dolomiti Lucane non fanno semplicemente da sfondo. Respirano insieme alla protagonista. La accompagnano, la interrogano, la consolano. Le città e i paesaggi si trasformano in specchi delle emozioni, tanto che persino un cimitero riesce a diventare una sorprendente galleria d’arte a cielo aperto.

Isa Grassano è stata spesso definita una “cacciatrice di storie”. E leggendo il romanzo si capisce il perché. Ha la capacità di raccogliere frammenti di vita ovunque: in un viaggio in treno, in una conversazione ascoltata per caso, nello sguardo di uno sconosciuto. Da quei piccoli dettagli costruisce personaggi vivi, credibili, imperfetti. Persone nelle quali è facile riconoscersi.

No, non vi dirò come finisce il libro. Non vi dirò quali scarpe indosserà Arabella. Ma una cosa posso dirla con certezza: dopo aver percorso un tratto di strada insieme a lei, aprire una scarpiera (o una valigia, poco importa) non sarà più un gesto così scontato. Perché ogni paio di scarpe racconta una scelta, un bivio, un pezzo di vita. E inevitabilmente ci ritroveremo a guardare le nostre, chiedendoci, con un sorriso e un pizzico di coraggio, quale paio siamo davvero pronti a indossare.