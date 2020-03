Abbiamo sperato tutti fino all’ultimo che il piccolo Diego venisse fuori con l’argento vivo che aveva addosso, ma non è stato così – purtroppo – lasciando disperazione e tristezza a cominciare dai suoi cari, che hanno nel cuore il suo sorriso. E con loro le comunità di Bernalda, di Metaponto e di contrada Marinella in particolare, di Ginosa Marina dove il bimbo, di tre anni, andava a scuola. Diego era scomparso nella mattinata di ieri e subito erano cominciate le ricerche, senza sosta, nella zona e a ridosso del fiume Bradano, dove è stato ritrovato stamattina da un cane molecolare del centro cinofili dei Carabinieri di Firenze, nelle vicinanze del canneto che costeggia il letto del fiume. Scoramento da parte di tutti: genitori, amici, e da quanti hanno partecipato senza sosta alle ricerche coordinate dalla Prefettura, volontari, dal sindaco Domenico Tataranno che ha postato sulla pagina social del Comune la ferale notizia :” Il corpo senza vita del piccolo Diego è stato appena ritrovato.Una tragedia senza senso che spezza in due il cuore di tutti noi”. E che lascia il ricordo di un sorriso dai riccioli d’oro.