Una tenda per la pace, la testimonianza dell’attore Nando Irene in piazza a Matera

Non è stata una decisione calcolata, coordinata con qualcuno. E’ stata una decisione d’impeto, la sua, presa a fronte di questa follia che alleggia per il mondo, di una corsa verso una guerra che sembra non spaventare troppo. E allora ha preso la sua piccola tenda da campeggio, ci ha appiccicato sopra la bandiera della pace e l’ha installata nella piazza centrale della sua città: Matera. A farlo è stato Nando Irene, attore, noto al grosso pubblico per la sua interpretazione del maresciallo La Macchia nella fortunata serie TV, “Imma Tataranni-Sostituto procuratore” che ci dice: “L’ho fatto pensando a tutte le persone e ai bambini che muoiono in questi giorni, per i miei figli, senza pensarci troppo. Sentivo che andava fatto qualcosa. Niente di organizzato. E così avevo un paio di giorni disponibili e ho deciso di dedicarli a testimoniare in prima persona la avversione per la guerra e la esigenza che si faccia di tutto per ricercare la pace.” Ha installato la sua tenda in Piazza Vittorio Veneto ieri pomeriggio, ci ha dormito la notte scorsa, ci è rimasto oggi e tirerà fino a tarda notte. Certo si sarebbe aspettato che qualcuno si unisse a lui, ma non è stato così. Un poco di delusione ma nulla di più. Domani andrà in Calabria per una ospitata ad festival cinematografico, poi la preparazione di uno spettacolo teatrale e quindi in autunno le riprese della nuova stagione. La vita di tutti i giorni torna a scorrere pur con questo incubo che aleggia su tutti noi e che questi soloni del G7 che a poche centinaia di chilometri da Matera si riuniranno da domani, non sembra abbiano intenzione e/o capacità di metterci uno stop. Ben vengano, dunque: 1,10,100,1000…Nando Irene ad alzarsi per chiedere di cacciare la guerra dalla storia dell’umanità, prima che sia lei a cacciare noi definitivamente da questa faccia di terra, come amava ripetere Gino Strada. A seguire, una breve intervista all’attore materano.

