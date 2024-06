Una t-shirt per la Festa della Bruna 2024 creata dallo stilista Michele Miglionico

“Celebrare la tradizionale Festa della Bruna in ogni sua forma è l’obiettivo dell’Associazione della Madonna SS della Bruna. Anche attraverso il linguaggio della moda come espressione del Made in Italy.” E’ quanto si legge in una nota in cui si informa che “Per l’edizione 2024 Michele Miglionico, stilista italiano di Alta Moda, ha disegnato un’edizione limitata della t-shirt dedicata al “giorno più atteso dell’anno” per i materani, e non solo. La maglietta, disponibile in 3 varianti di colori, riflette l’essenza e lo spirito della Festa della Bruna, una delle celebrazioni più antiche e sentite della città di Matera. Il design studiato riprende le principali figure della tradizione: la Madonna, i Cavalieri e il famoso Carro.

I dettagli dell’immaginario iconoclastico sono stati sapientemente integrati in un gadget che, come da molti anni, rappresenta una vera e propria “divisa” per tutti i partecipanti alla festa. La t-shirt edizione limitata sarà disponibile, insieme alla t-shirt ufficiale dell’edizione 2024.”

Lo stilista Miglionico, noto per la sua capacità di fondere tradizione e innovazione, ha dichiarato: “È stato una sfida entusiasmante collaborare con i numerosi professionisti che partecipano attivamente alla creazione di questa festa secolare ma soprattutto rendere omaggio all’immagine e ad i simboli legati alla Madonna della Bruna, evento tanto caro ed importante alla città di Matera. Creare una maglia che potesse racchiudere l’anima della Festa e stato un obbiettivo emozionante a cui ha lavorato il mio team di disegnatori e sarti”.