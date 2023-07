Una strada per evitare problemi alla Cava del Sole? C’era un progetto….

Ed era l’itinerario bradanico salentino, realizzato 25 anni fa per un tratto pugliese sulla strada per Laterza ( Taranto), ma messo da parte e non finanziato dall’innesto con la statale 99 per Altamura. Resta il progetto che avrebbe consentito di evitare il traffico pesante lungo la vecchia statale 7 ‘’Appia’’ che passa accanto alla Cava del sole e conduce lungo la tortuosa e sconnessa provinciale che conduce a Santeramo in colle (Bari) attraversando l’area industriale di Jesce. Lo ricordiamo ai lettori e al propositivo Antonio Serravezza, che non sa o non ricorda di quel progetto che, se realizzato avrebbe consentito di risolvere tanti problemi. Ne abbiamo sentito parlare, tra le infrastrutture da realizzare, in occasione della presentazione del progetto industriale per il rilancio dello stabilimento Ferrosud rilevato da Mermec alla presenza del presidente della giunta regionale della Puglia Michele Emiliano e dell’assessore regionale alle Infrastrutture della Basilicata Antonella Merra.



Questione sospesa che non può che coinvolgere due regioni, due province e tre Comuni. I problemi maggiori sono in territorio materano con lo svincolo pericoloso all’incrocio tra le strade che conducono a Santeramo e Laterza. La strada che conduce all’area industriale di Jesce è rimasta incompiuta, dopo la rescissione contrattuale che la Provincia di Matera ha effettuato con la vecchia impresa. Piccoli ‘’raddrizzamenti’’ e qualche allargamento che interessano alcuni tratti del tracciato. Serve uno scossone politico e organizzativo. Siamo perplessi, visto come è finito per il tratto ‘’materano’’ della statale 7 ‘’Ferrandina – Matera’’ della quale abbiamo parlato abbondantemente. Quanto alla Cava del Sole e alla vecchia statale ‘’Appia’’ si procede con le chiusure in occasione dei concerti, con i mezzi pubblici e con parcheggi in aree ‘’necessariamenti’’ distante dal sito. Se ne riparlerà per la prossima volta. Quando? Antonio ricordalo, se ci sarà, per un prossimo Pnrrr.



LA PROPOSTA DI ANTONIO SERRAVEZZA

L’arena della Cava del Sole è e sarà sempre un punto importante per gli spettacoli teatrali e musicali per la città dei Sassi. È stata riscoperta in sordina in occasione della proclamazione di Matera a capitale europea della cultura nel 2019 tant’è che la Cava del Sole è intitolata all’ex presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Quest’anno gli spettacoli che si stanno svolgendo attirano migliaia di spettatori, una situazione molto positiva ma purtroppo la logistica crea molti disagi al traffico sulla strada statale 7 con deviazioni e per mancanza di parcheggi per gli spettatori. Sarebbe necessaria una modifica essenziale arretrando la statale dall’incrocio per Santeramo fino all’ intersezione con la strada statale 99 per Bari. Si eliminerebbero anche restringimenti e curve che oggi giorno non sono più consone al traffico pesante. Un bel progetto che si potrebbe inserire nel programma PNRR da realizzare entro il 2026 se c’è la buona volontà dei nostri amministratori.

ANTONIO SERRAVEZZA