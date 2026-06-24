Una storia importante: il ritorno di Eros Ramazzotti a Bari, dove la musica continua a parlare al cuore

Ci sono artisti che attraversano le epoche. E poi ci sono quelli che attraversano le vite.

Per chi è cresciuto con le canzoni di Eros Ramazzotti, l’annuncio del suo ritorno in Puglia ha avuto il sapore di un appuntamento con una parte di sé. Ieri, 23 giugno, lo Stadio San Nicola di Bari ha ospitato una delle date di “Una Storia Importante World Tour 2026-2027”, un concerto che è stato molto più di una semplice scaletta di successi ma un viaggio dentro quarant’anni di emozioni.

Io ero tra loro e questa è la mia cronaca:

Come è cominciata io non saprei, la storia infinita tra me e quel ragazzo timido nato ai bordi di periferia diventato, poi, un artista completo. Forse proprio il nome fantasioso, forse quella faccia pulita che è riuscita a cantare l’amore e la malinconia in modo perfetto ma, sta di fatto che mentre canticchio ancora non passa con gli anni miei la storia infinita con te, mi sono ritrovata, grazie ad un gradito regalo a sorpresa di mia figlia, La mia Lei, al suo concerto di Bari allo stadio San Nicola. Uno stadio sold out in cui è andato in scena uno spettacolo strepitoso dove oltre alla musica c’è stato spazio per tanto altro come ad esempio una dedica, con gli occhi al cielo, all’amico Pino Daniele. Oppure, più volte ripetuto, un messaggio di pace sulle note di dove c’è musica, c’è ancora fantasia e dove c’è musica io ci sarò, cantata sventolando la bandiera arcobaleno. O ancora Un momento così, chissà quando poi tornerà un momento così io vorrei davvero fosse la normalità, cantata insieme all’amico Biagio Antonacci entrato a sorpresa sul grande palco e dedicata al papà Paolo Antonacci, uomo di Puglia, uomo di Bari, come hanno detto insieme i due artisti. Poi, con l’mmico Biagio alcuni brani in acustica, tra i più famosi come Iris, Se io se lei. Una canzone dietro l’altra senza sosta tranne per un piccolo malore di una donna in prossimità del palco. Eros ferma lo spettacolo e aspetta che la donna si riprende. Poi riparte la musica mentre sul maxi schermo il pubblico si perde tra le immagini e la dolcezza degli occhi del piccolo Cesare, il bimbo di sua figlia Aurora sulle note della canzone ad essa dedicata. E poi ancora protagonista torna la pace con Una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri. Continuando con Se bastasse una grande canzone per parlare di Pace si potrebbe chiamarla per nome aggiungendo una voce e un’altra poi e un’altra poi finchè diventa di un solo colore più vivo che mai . Fino ad arrivare a quel Fuoco nel Fuoco, con quell’esplosione vulcanica di passione ed eros che delicatamente ci ha conquistati negli anni 2000.

Insomma attraverso tutti i brani in scaletta da Quanto amore sei, Un cuore con le ali, Un’emozione per sempre, I Belong to You (Il ritmo della passione), Stella gemella, Adesso tu, Una storia importante, Stupide parole romantiche, Più che puoi, Dove c’è musica, La luce buona delle stelle, Se bastasse una canzone, Musica è, Un’altra te / No Woman, No Cry, Un attimo di pace, Terra promessa, Fuoco nel fuoco, Cose della vita,Un angelo disteso al sole,Più bella cosa, Eros Ramazzotti ci ha ricordato che Cantare d’amore, non basta mai!

Grazie Eros perché in un panorama sonoro spesso fatta di canzoni urlate di brani con parole incomprensibilmente ingoiate, di auto tunes e generi ibridi, continui a cantare e a farci cantare in maniera semplice e delicata ma toccando le corde dell’anima e della fantasia. Certo, Cantare d’amore non basta mai, ma è pur sempre un inizio. Un bell’inizio!